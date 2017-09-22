植村秀玩色 口紅零色差

2017-09-22

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞唇彩近幾年在彩妝市場紅翻天，植村秀下半年度重點商品即是推出全新38色「無色限玩色水潤唇膏」，一次涵蓋高達34款最新潮流色選、同時首度推出4款混搭色選，可用來調整原有唇膏的色度及明度，隨意混搭變化出上百種色彩。

全新植村秀「無色限玩色水潤唇膏」同樣標榜「看到的是什麼顏色，搽上後就是什麼顏色」、零色差，利用色彩學的三原色原理，在口紅的紅色元素中添加了藍色調、黃色調及桃紅色，創造更濃密的純粹色調。

在配方上，採用彈性油膜科技的膠體配方，塗抹時能填補唇紋，薄薄一層即能均勻上色，不顯厚重；保養成分上則添加了山茶花油、分子釘以及萊雅專利成分普拉絲鏈，質地絲滑水潤、飽和顯色；唇膏包裝請到建築師乾久美子設計，她簡化並削尖唇膏頂端，並運用銀管水晶底座提升奢華感。

先前在南韓上市時，賣得最好的色系為BG965靜謐玫瑰，而當中4款特殊色口紅分別為紫色、亮片色、黃色及珍珠色，該如何使用？植村秀首席彩妝師ANTON解釋，在原本的唇膏調入白色珍珠色調能讓唇膏的色彩明度變高，調入亮片色能改變唇彩的質感，創造光燦效果；調和紫色則是讓原本唇膏明度降低；調入黃色，則可以讓色調溫暖明亮，讓唇膏顏色更適合黃肌調的亞洲人，善用4款特殊色的混搭調和，能讓原本不用的唇膏起死回生。

圖片提供：植村秀