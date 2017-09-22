百貨週年慶 6米鋼彈助陣

2017-09-22

〔記者凃盈如／台北報導〕統一時代百貨台北店週年慶於10月5日至29日登場，今年除了全館滿5,000元送500電子抵用券、化妝品滿2,000元送200電子抵用券之外，每月13日特別加碼的聯名卡卡友日，在MUJI、GAP、UNIQLO、TSUTAYA BOOKSTORE消費，享刷1,000送100商品抵用券優惠，於是，若當天購買無印良品，除了全館與聯名卡滿千送百之外，搭配MUJI品牌的滿千送百優惠，在MUJI消費的回饋率可達30%，也就是7折，是購入大型家具的好時機。統一時代百貨總經理王寶銘指出，近年來消費者喜好不斷轉變，為滿足消費者「顛覆性的需求」，百貨需有「結構性的改變」。雖然1至8月受市場景氣影響業績微衰1%，但受惠近來完成的改裝，帶動了8、9月業績成長，接下來秋季改裝櫃位高達38個，更於10月8日起，於2樓夢廣場舉辦全台僅一場的「6米巨型鋼彈亞洲巡迴展覽」，預估帶來300萬參觀人次。

至於社區型經營的大葉高島屋，也於10月5日至24日舉行週年慶；今年4月斥資500萬元進行水族館硬體更新，增加魚種、種植海葵，並加強燈光效果，讓這23年來天母最具代表性的地標，顯得更加絢麗。水族館於9月2日重新開幕後，伴隨多項活動，吸引許多親子客群前來參觀，帶動館內9月業績成長。董事長葉喬智表示，此為水族館第一階段改裝，之後會針對餵魚秀、軟體等活動面，再進行漸進式改裝。

今年大葉高島屋於週年慶期間推出全館首6日大回饋，10月5日至10日全館當日消費滿5,000元，立即贈500元商品抵用券，另有聯名卡友加碼，最高回饋率達22.5%。葉喬智提到，雖然今年1至8月受景氣、一例一休成本增加的影響，業績小衰，但社區型百貨仍有許多死忠客戶支持，且今年秋季改裝陸續引進16個品牌，美食方面就引進了大戶屋、莫凡彼以及PAUL麵包等櫃位，可望提昇業績成長。

圖片提供：統一時代百貨