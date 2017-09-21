Mercedes-Benz小改款S 560 L豪華房車 蘇黎世試駕

2017-09-21

記者方維鐸／瑞士攝影、報導

今年4月中國上海車展Mercedes-Benz發表了小改款的S-Class車系豪華房車，記者7月底前往瑞士蘇黎世參加其全球媒體試駕活動。台灣媒體一行抵達瑞士那天氣溫異常涼爽，最高溫都在攝氏20度以下，讓來自35度以上高溫環境的台灣人一時之間還不太適應。

小改款S-Class車頭水箱護罩改為雙重鍍鉻水平柵欄的新式樣，搭配整合了3道LED日行燈導光條的多光束智慧型LED頭燈，及重新設計的前保桿造型，讓前臉視覺感煥然一新。車尾最明顯的改變則在於尾燈內的LED光條型式，另外後保桿下加入了連結兩邊排氣尾飾管的鍍鉻框飾。

新V8引擎效能出色

記者領到的試駕車是國內會引進的S 560 L長軸車款，引擎蓋下搭載這次小改款新推出的4.0升V8缸內直噴雙Turbo引擎，最大馬力輸出提升至469匹，扭力輸出峰值更達到71.4公斤米，搭配9G-TRONIC 9速手自排變速箱，由靜止加速至時速百公里僅需短短4.7秒，極速則被電子限速裝置封印在250公里／時。藉由主動式汽缸間歇系統，以及號稱微油電的48伏特電力系統輔助，這輛車重兩公噸多的V8長軸房車原廠平均油耗可達12.7公里／公升。

此番試駕是由瑞士蘇黎世出發，途中越過瑞士和德國邊界，抵達德國Neuhausen ob Eck機場，這段路程將近200公里，試駕路線涵蓋了一般道路、高速公路和蜿蜒山路，讓這輛動力澎湃的豪華房車一路盡情馳騁，記者跟同車的國內媒體同業輪番駕駛，並乘坐後座體驗本車堪稱同級車典範的行路舒適性，享受後座舒適套件的按摩功能，以及Burmester環場音響系統13具高傳真喇叭提供的聆聽效果。

智能駕駛輔助再進化

Mercedes-Benz原廠在Neuhausen ob Eck機場內展示了小改款全新導入的科技亮點，由專人為參與試駕的媒體詳細解說，並在現場規劃了主動式安全防護與智能駕駛輔助的體驗活動。

現場工作人員開車帶媒體逐一體驗車上的智慧駕駛輔助系統，透過各種模擬的交通狀況，展現小改款S-Class先進的駕駛輔助功能與主動式安全防護。此外，還實際開上道路，運用雷達及多功能立體攝影機偵測前方車輛或路面標線，依自訂車速與車距自動跟車行駛（時速上限可達210公里），體驗所謂的無人自動駕駛。

小改款S-Class長軸版仍維持原來的3,165mm軸距，面對世代更新的BMW 7系列及剛剛發表的Audi新A8 L等長軸豪華房車對手動輒3米2以上的軸距，數據上雖較為遜色，然而實際乘坐於後座仍覺得十分寬敞充裕，加上應有盡有的舒適奢華配備和功能，以及難以挑剔的內裝用料與組裝品質，仍不失為當代豪華房車的最佳選擇。

台灣賓士預定下週三（9月27日）於國內發表上市S-Class小改款新車，初期將導入短軸的S 350d運動版，長軸的S 350d L、S 450 L及S 560 L共4款汽柴油車型，提供消費者多樣化的選擇。

Mercedes-Benz S 560 L小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：5,255×1,899×1,494mm

軸距：3,165mm

引擎型式：V8 DOHC 32汽門 BiTurbo雙渦輪增壓

排氣量：3,982cc

最大馬力：469匹／5,250～5,500轉

最大扭力：71.4公斤米／2,000～4,000轉

驅動方式：FR前置引擎後輪驅動

排檔設計：9G-TRONIC 9速手自排

0～100公里／時加速：4.7秒

極速：250公里／時（電子限速）

平均油耗：12.7公里／公升（原廠數據）

德國售價：113,187歐元起