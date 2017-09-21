【全民瘋露營】 隨行果汁機 秋日買氣不衰

記者吳佩樺／台北報導
露營熱潮席捲全台，低耗電的行動小家電成為戶外休閒市場新寵，其中，本在入秋後買氣會減緩的隨行果汁機，今年在全民瘋露營的盛況下，人氣依舊維持「爆棚」！
全台常態性露營人口 突破200萬
近二年露營成為最時尚的「輕旅行」，許多營地的設備和供電都比過去先進，讓露營升級為舒適又能親近大自然的戶外活動，不如想像中克難。而根據中華民國露營協會統計，全台常態性露營人口已經突破200萬人，露營區超過1,500多處，熱門營地還得提早半年預約才行。
隨行果汁機功率低 適用露營
隨著露營風潮居高不下，適合露營使用的行動小家電成為夯貨。業者表示，隨行果汁機天氣愈熱愈賣，尤其在夏季7、8月達到高峰，往年進入9月會呈現趨緩情形，但今年觀察到受惠露營「瘋」，即使有秋意了，銷售力道仍佳，比去年同期成長。
隨行果汁機成為露營寵兒的主要原因是功率低且好攜帶。僅管現今營地比傳統完善，仍不建議使用高功率家電，例如600W以上；市售隨行果汁機平均功率約在200至250W以下。加上露營多是全家活動，徜徉在大自然中來杯新鮮的現打果汁，顯得格外健康又解渴。
新趨勢功能升級 一機多用
隨行果汁機在市場興起多年，已可占整體果汁機銷售至少3~4成。市售最低不用千元就能入手，主流價位約1,500元左右。此外，今年新機功能比過去多元，例如隨行杯可冷熱二用；配件變得更豐富，讓果汁機還能用來研磨、沖泡咖啡。
提醒的是，每個露營區對於電器的使用規範不一，建議遵守業者規定，才能當個受歡迎的「營友」。另外，露營商機大，違法場地不少，須找合法場地才能保障自身權益。
【咖啡重度依賴症】
可攜手動式咖啡機 想喝就喝
跟隨行果汁機相比，隨行咖啡機因為功率較高，約600W以上，在露營族群中並不受歡迎，咖啡成癮者反而偏好不用插電的可攜手動式咖啡機，例如大多機種以手動加壓方式萃取咖啡，市售熱賣價格約1,500至3,000元，部分款式還能搭配咖啡膠囊使用。深入森林浴中，沐浴身心靈的同時，隨時都能來上一杯濃醇咖啡，真可謂十分享受人生！
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