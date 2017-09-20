香氛輕奢品味 獨特迷人

2017-09-20

〔記者凃盈如／台北報導〕法國百年藥妝品牌Buly 1803，全球首間壁櫃進駐SOGO忠孝本館1樓。Buly 1803品牌名稱來自於創立年份，由法國知名集香水蒸餾師、調香師及化妝品業者於一身的Jean-Vincent Bully所創，當時他因解救了拿破崙之妻約瑟芬皇后的肌膚而聲名大噪；200年後，得知這故事的法國時尚設計師夫妻檔Ramdane Touhami與Victoire de Taillac，決定將品牌重新推上舞台，並取名為Buly 1803，且形象更加摩登時髦。品牌所有商品講究天然、純粹，發展出香氛、清潔、護膚保養、輕奢品味相關商品，且空間氛圍獨特，走獨樹一格的沙龍氛圍。新進駐SOGO的櫃點，與巴黎總店有同樣的風格，也是品牌在全球首間百貨壁櫃，除了延續敦南本店主力販售的手足霜、香氛蠟燭、火柴盒等別緻商品，也推出多款吸睛的SOGO首賣的香氛身體精油、牙線、芳香石等商品。

至於源自以色列的保養品牌SABON，今年歡慶第20週年，品牌以經典PLV（Patchouli-Lavender- Vanilla）香調與全球暢銷沐浴油為主題，推出兩組限量禮盒，包含「SABON經典 PLV典藏組」、「燦爛年華沐浴油典藏組」。前者含棕櫚皂、沐浴油、身體磨砂膏、身體乳與護手霜；後者含9種SABON全球明星沐浴油，沐浴油標籤依香氣有其專屬的圖騰，還有創辦人手寫字的標籤，另推多款週年慶組合優惠。