綠色保養品 配方最透明

2017-09-19

〔記者凃盈如／台北報導〕以肌膚真實需求出發、提倡「無乳液實驗」的綠色保養品牌綠藤生機，雖然品牌僅有15項商品，但每年不斷針對產品的配方再進化，今年9月更推出業界首創的 「全球最透明」包裝設計，將商品正面標示天然來源比例百分比、英文全成分，更揭露了配方架構，消費者不再搞不清楚自己用了些什麼。綠藤生機創辦人鄭涵睿表示：「這麼做除了彰顯綠藤的作法透明，也希望大家多花一點點時間去認識自己所使用的東西是什麼，且鼓勵其他品牌，對於天然再講究一些。」

綠藤生機是台灣第三家國際認證的B型企業，並獲得B型企業最高榮譽「對世界最好的企業」肯定，除了產品強調為肌膚的真實需求而生，更倡導友善環境，譬如品牌以公平貿易方式，採購非洲迦納農戶生產的有機辣木油，幫助小農，讓他們在當地第一年就可以站到貧窮線之上。

目前綠藤生機銷售最佳的2樣商品，為頭皮淨化洗髮精、奇蹟辣木油。今年1至8月，此兩項商品已分別售出近5萬瓶，創下每10分鐘就銷售1瓶的佳績。前者能有助改善頭皮油脂分泌、舒緩頭皮不適，並嚴選巴西頂級綠蜂膠，紓緩頭皮出油；奇蹟辣木油，則有高達70%油酸保濕精華，使辣木營養精華能深層滲透至肌膚、迅速吸收，溫和賦活肌膚且清爽不油膩，就連孕婦、敏感肌、寶寶也都適用。

全系列商品除可於綠藤生機官網購得之外，今年9月，誠品生活expo 更同時邀請綠藤生機進駐全台9個櫃點，品牌將於9月20日於台中勤美誠品開設直營專櫃，其他實體櫃位包含敦南誠品、京站好感公寓，以及品牌自營門市「發芽吧」。即日起至9月30日止，凡在誠品生活 expo全店商品消費滿1,200元，即限量贈送綠藤旅行包裝兩件組。