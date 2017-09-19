輔大畢業生 躍上倫敦時裝週

2017-09-19

〔記者王瀅娟／台北報導〕輔仁大學織品服裝學院成立「FJU Talents」設計師培育平台，首屆帶領畢業生游舜安、許廷伊、劉興倫與黃郁媚於倫敦時裝週新銳設計師舞台「Fashion Scout」聯合舉辦2018春夏秀，吸引BoF、Vogue.UK、Fault magazine 、Glamour、Guardian Newspaper等國際媒體到場看秀，見證台灣的服裝設計軟實力。

「FJU Talents」旨在結合產業專家，開拓優秀畢業生國際視野與發展空間，首屆邀請到服裝設計師古又文指導，並擔任藝術總監。4位優秀畢業生歷經4個月指導，各自發展出10套服裝，主題遍及小說、電影、台灣文化與女性主義。

「FJU Talents」秀由游舜安作品開場，他以尖刺剪裁與版型位移，創作出變形的人體輪廓，呈現小說「迷霧之子」中，血金術以尖刺刺入人體，透過痛苦獲得力量的概念；許廷伊以迷幻感印花、浪漫的褶襉與破碎的剪裁呈現日本驚悚電影「渴望」中的純愛、混亂與黑暗；對台灣文化深感興趣的劉興倫以朱銘的雕塑為靈感，結合「太極」的輪廓與「人間」系列的多彩，令厚實的雕塑洋溢年輕活潑的氣息；黃郁媚以自身遭遇為靈感，應用男士格紋布料創作寬大的西裝、堆疊綑綁的襯衫與針織單品，展現父權對女性的壓迫。