吳品萱穿童裝 不違和

2017-09-19

〔記者邱巧貞／台北報導〕瑞莎與老公Mike代理的以色列時尚童裝品牌nununu，全球首間海外專賣店正式進駐新光三越A8，昨天瑞莎以品牌經營者身分，套上幹練時髦的黑色西裝，邀來名模吳品萱與她的一對可愛的雙胞胎兒子Mitch與 Marty，穿上nununu親子裝一同展演秋冬系列新品。

身高182公分的吳品萱穿上nununu14歲童裝，卻一點也不違和，吳品萱笑說：「這次是第一次與2個兒子穿搭親子裝，因為我身高很高，加上產後又長高2公分，平常根本不可能選童裝來穿，沒想到穿上這套nununu14歲童裝還蠻適合的。」拍照時，吳品萱1歲多的雙胞胎兒子竟搶著與金髮小姐姐牽牽抱抱，而不讓媽媽抱，讓作媽的當場傻眼，讓她自嘲：「算了啦，最近去親子館玩，雙胞胎最喜歡找姐姐玩、牽手、抱抱，不是18歲才會發生的事，怎麼1歲多就這樣，兄弟兩人喜歡的型也不太一樣。」

瑞莎提到寶貝女兒Nika的衣櫥都要比她大了，雖然還不滿1歲，Nika對自己的穿著卻很有主見，「現在每一天都會讓她選自己要穿什麼，通常有一天她會選擇可愛風，其他6天都是帥氣風格。」瑞莎笑說，沒想到Nika年紀這麼小就這麼有品味，有時還會幫她挑衣服，瑞莎說：「像今天我穿這樣出門時，Nika覺得不錯，就會很開心地拍拍手。」