崑崙泡泡錶 扭曲奇幻閱時

2017-09-19

〔記者方惠宗／台北報導〕崑崙錶（Corum）昨（18）日於華山1914文化創意產業園區為「泡泡錶」、Bubble泡泡系列新作舉辦上市錶展，名模王心恬走秀，更在現場帶來一場即興塗鴉、於牆面大膽潑漆作畫，向此次話題錶款、「迷之微笑」泡泡腕錶的創作歷程致敬，並對這款饒富藝術性、以奇幻視覺風格顛覆腕錶世界的作品感到驚喜萬分。

崑崙錶大中華區總經理藍銘偉表示：「泡泡系列問市以來，成為品牌對大膽創新設計的最佳詮釋，近20年來透過與藝術家、攝影師、DJ、饒舌歌手，甚至與音樂界盛名的百年歷史銅鈸製造商Paiste合作，不僅翻玩次文化題材，更以泡泡系列標示性的拱形水晶玻璃錶鏡收納現代意象，展現專屬於品牌的奇幻視覺藝術。」今年，崑崙錶不僅推出52毫米全新尺寸的Big Bubble系列，重新詮釋經典題材，並與更多元領域的創作家攜手展開合作。

崑崙錶「Big Bubble」超大尺寸泡泡系列以52毫米錶徑極大化泡泡系列的奇幻魅力，同時以更大膽、更奇幻的圖騰與題材透過透鏡的扭曲閱時效果，展現更加不同以往的詭魅氣氛。包括小丑、撲克牌、世界地圖以及與義大利音樂人Matteo Ceccarini合作設計的眼球，皆在極具存在感的半球體水晶玻璃鏡面中，營造出扭曲或放大的視覺效果，顯現出特殊的彩繪風格。

展上一大話題、「迷之微笑」泡泡錶則是崑崙錶攜手加拿大藝術家Elisabetta Fantone的精采之作。Elisabetta Fantone具有模特兒、演員與畫家等多重身分，她將從名畫「蒙娜麗莎」而來的意象化為「迷之微笑」泡泡錶，以普普藝術將豐富的文化題材轉換為腕錶的設計能量。

崑崙錶Bubble泡泡系列誕生於千禧年，設計靈感源自1960年代一款深海潛水實驗錶，該款實驗錶透過超大弧形錶鏡抵禦深海壓力，品牌從中得到靈感轉化為設計意念，打造出極具顛覆性的「泡泡錶」。