老協珍燕窩月餅 獨特食尚 與奇華再度合作 頂級燕窩入餡 養生概念

2017-09-19

〔記者凃盈如／台北報導〕中秋將至，隨著養生概念普及，80年老店老協珍屢次創新，顛覆傳統月餅概念，以創意突圍，不惜成本將頂級燕窩融入月餅裡，推出少見的「燕窩月餅」，搭配典雅精緻的小巧禮盒，成為今年中秋送禮新選擇，不僅體面大方，更能彰顯個人獨特品味。老協珍今年中秋再度與奇華一同合作，將店內著名的燕窩，特別加入月餅內餡，透過冰糖細心熬煮，以精準的火侯保留燕窩香氣與口感，開發出讓消費者一口咬下，眼睛為之一亮的「燕窩月餅」，並推出法式栗子與港式奶皇兩種口味，將月餅融入養生概念。

「法式栗子燕窩月餅」嚴選香氣濃郁的法國栗子作為餡料，並將蜜製燕窩融入其中，味道甘甜爽口，有著淡淡的栗子香氣卻不過甜，且栗子性溫味甘，能補脾益氣，融入月餅之中甘甜爽口，同時兼顧營養與健康。「港式奶皇燕窩月餅」精選有益健康的白鳳豆，加入鹹蛋黃、奶油等，講究比例，香濃的奶黃，融合燕窩香氣，口味鹹甜交融，甜而不膩，是年輕族群贈送長輩的絕佳選擇，已有不少公司行號慕名團體訂購。老協珍燕窩月餅去年推出1,000組，在短時間內售罄，為了滿足廣大的饕客需求，今年加碼製作2,000組，目前預購中，每盒4入，含法式栗子燕窩2入、港式奶皇燕窩2入，990元，可至老協珍官網或體驗門市訂購。