名店(巧)(盒)(月節)新味

2017-09-18

記者凃盈如／台北報導

距離中秋節不到兩週，送什麼禮盒最夯？禮盒形式變化多端，無論是澎湃的禮籃、廣式經典月餅，或者在地茶食好味，設想好送禮對象、投其所好，才能送到心坎裡！

奢華新味

米其林星級的SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍，推出中秋限定款禮盒，由甜點主廚KAZUHISA TAKAHASHI高橋和久坐鎮，在經典的法式月餅禮盒之外，更推出了中秋花籃禮盒，讓人感受節慶的豐饒氣息。而來自義大利的福里安花神咖啡、LVMH百年米蘭傳奇甜點COVA，兩者也雙雙推出中秋禮盒。

擁有297年歷史、代表義式生活風格的Caffe Florian，推出「威尼斯1720典藏禮盒」，除了義式手工餅乾之外，內含威尼斯1720咖啡豆及經典飲品黑巧克力可可粉等。COVA今年以蘇軾水調歌頭為靈感，打造中義合併「品月藏饌中秋禮盒」，月餅精選頂級國外用料及台灣當令食材入餡，結合COVA引以自豪的百年甜點工藝，打造專屬台灣的獨特風味，且月餅內盒可看到獨特的月象變換設計，隱含時間流轉、聚合離散，讓人在中秋佳節，格外珍惜與親朋好友共聚時光。

在地新味

在地好味或在地茶禮，仍是許多人們送禮的首選，中秋節有了茗茶相襯，為月餅的食感解膩。以土鳳梨酥聞名的微熱山丘，推出中秋限定禮盒，以鳳梨田為設計概念，盒上印有一畝畝黃金色的鳳梨田，傳達了豐收的感謝之意，搭配職人烘焙手藝，今年還首次以新產品「蜜豐糖脆蛋糕」推出經典組合禮盒，亦有鳳梨酥搭配烏龍茶的禮盒。百年茶莊王德傳以「時光醞釀的茶香」為題，推出市面少有，結合5年期、10年期、30年期烏龍茶、普洱茶兩種少見茶品的「陳茶豐韻禮盒」；除此之外，更推出以鮮爽桂花碧螺春為主題的「月映秋桂系列禮盒」，以及深受粉領喜愛的「三角立體茶包中秋限定禮盒」；而有著全台最好吃的英式scone品牌smith&hsu，也推出多款中秋禮盒組，結合茗茶、果醬，搭配象徵月圓的scone，帶來圓滿的祝福。

【名店月餅 「防偽」出新招】

廣式月餅，仍是中秋節的送禮大宗，今年半島精品店破天荒推出「中秋花禮」，在必吃的「奶黃月餅」旁， 結合時尚花藝，讓禮盒更典雅大器，限量88組2,280元。值得一提的是，半島精品店奶黃月餅，由於坐擁超高人氣，常常成為仿冒的對象，今年為了「防偽」，月餅餅皮上方字樣改版，以前「半島」字型填滿整個圓，現在則是在餅皮中央設計了方形，並於兩個字型中間有開口，是消費者可認明的2017年最新識別。

冰點新味

冰淇淋月餅仍然是許多人情有獨鍾的一款！COLD STONE今年以「Happy Moon festival」為主題，結合異國風情、人氣冰淇淋入餡等概念，網羅法式、日式、美式經典甜點代表──Ispahan（似馬卡龍甜點）、大福、無比派等午茶點心與冰淇淋結合，將芒果、鐵觀音、抹茶、草莓、巧克力等熱銷口味冰淇淋作內餡，帶來豐富多元選擇，推出「星燦沁月」、「無比幸福」、「花漾秋悅」3款禮盒、超過15種不同風味甜點。今年更特別跨界攜手新銳設計師──涂閔翔設計師團隊，將星燦沁月禮盒從外觀到提袋，交錯不同視覺的玉兔元素，呈現繽紛節慶感禮盒設計。

GODIVA則將東方的月餅口感、與西方的巧克力文化結合，在台灣首次推出巧克力蛋糕月餅，其中以海鹽榛果巧克力蛋糕打造出的「鹹甜巧克力月餅」最具代表性，而哈根達斯則與迪士尼合作，將大人小孩都喜歡的米奇、米妮躍上月餅，讓中秋節充滿童趣。

圖片提供／BELLAVITA、city’super、COLD STONE、COVA、Global Mall、GODIVA、smith&hsu、SOGO、TWG Tea、王德傳、半島精品店、美心、微熱山丘、新光三越