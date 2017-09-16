江詩丹頓把浩瀚宇宙變小了

2017-09-16

〔記者方惠宗／台北報導〕江詩丹頓（Vacheron Constantin）昨（15）日在陽明山美軍俱樂部舉辦「天體力學」展覽，呈獻全新天文主題腕錶，一系列嶄新錶款體現出浩瀚宇宙與精密工藝的融合，透過鐘錶傑作展現出太陽、月球、恆星與天體旋轉的宇宙縮影。江詩丹頓風格與歷史傳承總監Christian Selmoni更特地抵台，向賓客介紹首度在台亮相的年度大作Métiers d’Art藝術大師系列Copernicus Celestial Spheres哥白尼天體球2460 RT錶款；此作將文藝復興時期天文學家尼古拉‧哥白尼眼中的天文世界、「日心說」透過2460 RT機芯微縮於方寸之間，以三款不同錶盤擄獲收藏家眼光。

哥白尼於1543年發表的「天體運行論」掀起天文學革命，江詩丹頓以這三款榮膺日內瓦印記的Métiers d’Art藝術大師系列哥白尼天體球錶款，向這一個令世界發生顛覆變化的重大發現致敬。錶殼為直徑43毫米的18K白金，錶盤的裝飾靈感來自17世紀、生於德國的荷蘭地圖學家安德烈亞斯‧塞拉里烏斯（Andreas Cellarius，約1596～1665）的作品。

錶盤由2個部分構成，橢圓形的中央飾有一個手工雕刻的粉紅金太陽臉，位於兩個圓盤間的一圈纖細橢圓形軌道則為展示地球公轉提供了空間。地球採用了一個直徑僅有6.8毫米的小型金質微凸圓盤，並根據藍伯特圓錐投影法繪製了北半球視角的大陸地圖。外圈圓盤則分別採用了三種裝飾工藝，包括大明火琺瑯藝術、雕刻藝術，以及藍寶石水晶上的鐳射雕刻與手工雕刻。

錶款搭載由江詩丹頓自行設計、研發並製造的2460 RT自動上鏈機械機芯。為展現「日心說」所描繪的美妙星空，這枚江詩丹頓耗時3年完成的機芯以兩個4N金質的三角形外圈指針指示出時間；一枚鏤空的指針指示小時，一枚實心指針指示分鐘；二者在錶圈上徐徐滑行，並由處於機芯外部的專用大型齒輪驅動。地球圍繞太陽公轉的橢圓形軌跡更是這款時計的亮點。精準的機械構造詳實呈現地球的運動情況，並且只須每8千年才需要校對一次、以修正1天的誤差，令此作品幾乎可被視為永遠不需要調校的時計。

圖片提供：Vacheron Constantin