《潮鞋 金銀變色》3

2017-09-15

記者林欣若／台北報導

Dr. Martens 叛逆金屬光

叛逆不羈的Dr. Martens，這一季也拋開暗黑擁抱華麗，推出以太空幻想的金屬銀系列、以及以70年代華麗搖滾為靈感的彩虹閃光系列，兩個系列都以耀眼的金屬光芒，讓Dr. Martens有了難得的派對感。

彩虹銀光 太空銀

金屬銀系列以柔軟舒適的羔羊皮製成，皮革表面鍍上飽和閃爍的銀色光澤，不僅增添奢華的觸感，更充滿了太空迷幻的經典時尚感，既前衛又復古；此系列以經典Dr. Martens 8孔靴、3孔鞋與勃根雕花鞋為主，配上Dr. Martens著名的黃色車線與氣墊大底，讓叛逆的風格多了一分引領潮流的時尚感，其中雕花鞋擁有可拆式流蘇綴飾，可一鞋兩穿。

彩虹閃光系列靈感來自於70年代華麗搖滾（Glam Rock Movement），代表人物是天王級的大衛‧鮑伊（David Bowie），他閃爍多彩的妝容、誇張的火焰頭，打破性別框架的服裝造型，彷彿外星人空降地球一般，在當時可謂驚世駭俗，對於戰後保守的60年代來說，華麗搖滾像是一朵鮮艷多刺的花朵，對於當時的文化、音樂、時尚帶來革命性的顛覆。彩虹閃光系列以經典8孔靴和3孔鞋為基礎，金屬粉色的漸層七彩金蔥粉，佈滿鞋面與鞋舌，光彩奪目。

圖片提供／Dr. Martens