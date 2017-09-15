《秋冬重點底妝》JILLSTUART隱形面膜

2017-09-15

記者邱巧貞／台北報導

JILLSTUART吉麗絲朵也推出品牌首款「柔光美肌持久氣墊粉餅」，由韓國製造，標榜富含潤澤美容油及高山火絨草淬取液、迷迭香淬取液等保濕成分，即使經過長時間也不易乾燥，添加氨基酸粉體，獨創引力吸附技術，粉體瞬間與肌膚緊密貼合，能形成高度持妝的柔光美肌膜，輕拍上妝，宛如拍上面膜般，創造出極致水潤光澤。

圖片提供／JILLSTUART、TOM FORD 、laura mercier、YSL、Giorgio Armani、嬌蘭、高絲、迪奧、客林國際、肌膚之鑰、法倈麗、植村秀