《秋冬重點底妝》Armani時尚紅黑配

2017-09-15

記者邱巧貞／台北報導

Giorgio Armani推出首款氣墊粉餅，Armani先生向來擅長將高級訂製服的布料運用在底妝光影表現上，並依照各種布料材質推出多款底妝產品，打造出完整的粉底王國。

這次首次推出絲絨質地的「訂製絲光精華氣墊粉餅」， 靈感來自高級訂製服的紅絲絨布料，打造出半霧光絲絨妝效和精品包裝交織的夢幻逸品。在妝效上，突破現今消費者使用氣墊常伴隨的困擾，像是泛油光、保濕力不足與容易脫妝等問題，強調能創造不泛油光的半霧光細緻妝效。產品中注入了三大精華，分別為「保濕精華」、「色澤精華」與「亮顏精華」，獨家「保濕精華」結合荔枝萃取與玻尿酸分子，揉合「油包水科技」，膚觸清爽不黏膩；「色澤精華」將精美色澤包覆於氨基酸中，能完美遮蓋瑕疵、柔焦毛孔、修飾膚色不均，打造細緻妝感；「亮顏精華」將荔枝萃取包覆珍珠母貝，引導出肌膚中最自然柔和的半霧光。

粉盒與粉撲設計，延續時尚配件的概念。粉盒以亞曼尼經典訂製紅搭配時髦內斂黑，超緊密盒蓋含有高氣密矽膠條，能使盒蓋與盒身緊密結合，維持粉底的新鮮乾淨。水滴狀的紅絲絨訂製粉撲，能針對不同部位精準零死角上妝，且經高溫抗菌處理，輕拍在臉上，粉體不回沾，用「推」或用「拍」上妝皆可。

圖片提供／JILLSTUART、TOM FORD 、laura mercier、YSL、Giorgio Armani、嬌蘭、高絲、迪奧、客林國際、肌膚之鑰、法倈麗、植村秀