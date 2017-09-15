《秋冬重點底妝》Dior隱形遮瑕膏

2017-09-15

記者邱巧貞／台北報導

厚重的底妝並不能完美遮瑕，必須要靠高濃度色彩粒子方能達成。迪奧（Dior）推出「超完美隱形遮瑕膏」，其中的色彩粒子濃度比超完美持久粉底液高25%，能中和膚色瑕疵，隱形黑眼圈、泛紅，可使用於粉底液後、或粉餅之前，針對肌膚局部瑕疵使用，也可隨時補妝。

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips建議，「如果肌膚需要較大範圍的遮瑕潤色，例如有大面積的斑點或者痘痘問題，我會在底妝的第一步就先用超完美隱形遮瑕膏，上完粉底液之後再視情況決定是否繼續往上遮瑕。另外，也可用來雕塑五官，透過對比來加深臉部陰影或提亮輪廓。如果是用於修容，我會使用比粉底液淡一到兩個色號。」

迪奧彩妝大使Bella Hadid在彩妝實境秀上，分享使用這支遮瑕膏達到遮瑕、打亮、修容效果，她先在需要校正膚色的部位，輕點超完美隱形遮瑕膏，勻稱膚色。接著，在眼睛下方的三角形區塊化上超完美隱形遮瑕膏，以海綿推開。最後，運用比膚色深的超完美隱形遮瑕膏，使用在顴骨下方和輪廓線，再使用海綿往髮際線的方向推開，完成自然立體妝容。

圖片提供／JILLSTUART、TOM FORD 、laura mercier、YSL、Giorgio Armani、嬌蘭、高絲、迪奧、客林國際、肌膚之鑰、法倈麗、植村秀