《秋冬重點底妝》YSL唯美蕾絲氣墊

2017-09-15

記者邱巧貞／台北報導

YSL推出市場第一塊法國製的氣墊粉餅「超模光氣墊粉餅」，將高級精品路線淋漓詮釋在產品上，打開粉盒超美的蕾絲氣墊，令人眼睛為之一亮。

此靈感來自聖羅蘭先生在1966年於巴黎塞納河左岸開設了第一家服飾店，推出的第一件女性的蕾絲禮服，進而將當時美麗的蕾絲，經過設計，首度運用在氣墊粉餅的篩網之上。

氣墊粉餅蕊芯的下層透過頂級密織纖維氣墊所製成，而上層的專利蕾絲雙網設計，除了能夠將空氣中的汙染源屏障於外，確保粉底新鮮不受汙染外，輕輕一壓粉體彷彿過篩般，產生更細緻的粉體，能緊密服貼肌膚，完美控制每一次粉底的使用量，當中添加保濕精華潤澤肌膚，並搭配萃取自天然植物的喚光亮采精萃，具有抗倦容效果。使用獨特流金反射光源取代傳統光澤粒子，讓臉龐宛如有一層光感薄膜，每個角度都能綻放光芒。

粉盒採用聖羅蘭先生最愛的金色，俐落方形外盒呈現頂級精品的非凡質感，海綿搭配絨毛的粉撲，以海綿刷過肌膚，打造自然光感妝效，若以絨毛則能拍出完美無瑕妝效。

圖片提供／JILLSTUART、TOM FORD 、laura mercier、YSL、Giorgio Armani、嬌蘭、高絲、迪奧、客林國際、肌膚之鑰、法倈麗、植村秀