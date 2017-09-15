《Only Watch2017首度來台》4

記者方惠宗／台北報導
鈦金屬與青銅 另類奢華
百達翡麗為本屆Only Watch再撇貴金屬，以鮮少使用的鈦金屬推出具備三問報時、單按鈕計時碼錶、即時跳換萬年曆配以顯示窗及月相顯示功能的編號5208T「三重複雜功能」腕錶。藍色手工雕紋的18K金製錶面細膩迷人，一瞥之下，還真讓人以為這是編號5208三重複雜功能的新款之作，殊不知5208T為此系列首枚、亦是唯一使用鈦金屬材質的錶款。郭峻彰預測，此作應會蟬聯高價榜首。
青銅材質的使用更帶來不少亮眼之作，例如帝舵祭出青銅製的Black Bay Bronze One，搭載MT5601-LHD自動上鏈機芯，標榜著是一款在品牌陣中極為罕見、卻是品牌與海軍歷史密不可分的「Left Hand Drive」左手錶；獨特的設計、顏色、材質選擇與高貴的銅綠色獨樹一格，而且錶殼將隨著時間形成獨特的綠鏽色澤。萬寶龍（Montblanc）也為靈感源於1930年代Minerva計時器的「1858系列測速計時碼錶－Only Watch’17」首度使用青銅錶殼，搭配漸層綠色錶盤的襯托，冷光阿拉伯數字、復古造型錶冠、以及經典的軌道式分鐘刻度環更顯耀眼。芝柏（Girard-Perregaux）所捐的Laureato獨家特別版腕錶亦採富有高貴和藝術氣質的古銅所製，配以深棕色鱷魚皮錶帶。
圖片提供／Girard-Perregaux、Montblanc、Patek Philippe、Tudor
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帝舵Black Bay Bronze One左撇子腕錶。青銅錶殼（43毫米）。搭載MT5601-LHD自動上鏈機芯，龍頭位於中層錶殼左側。估價4,500 - 5,500瑞郎。
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帝舵Black Bay Bronze One左撇子腕錶。青銅錶殼（43毫米）。搭載MT5601-LHD自動上鏈機芯，龍頭位於中層錶殼左側。估價4,500 - 5,500瑞郎。
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百達翡麗編號5208T-010三重複雜功能腕錶。鈦金屬錶殼（44毫米），厚15.7毫米。自動上鏈機芯。估價900,000 - 1,100,000瑞郎。
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百達翡麗5208T-010腕錶的迷人布局：藍色手工雕紋錶面與夜光漆金質時標，18K白金製的日期、星期、月份顯示窗框邊皆經錘打和鑽石打磨。
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萬寶龍1858系列測速計時碼錶－Only Watch’17。青銅錶殼（44毫米）搭配復古綠色錶盤。手動上鏈單按把計時機芯。估價28,000 - 35,000瑞郎。
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芝柏Laureato 2017 特別版腕錶。青銅錶殼（42毫米），厚10.88毫米。自動上鏈機芯。估價15,000 - 18,000瑞郎。