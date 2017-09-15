《Only Watch2017首度來台》4

2017-09-15

記者方惠宗／台北報導

鈦金屬與青銅 另類奢華

百達翡麗為本屆Only Watch再撇貴金屬，以鮮少使用的鈦金屬推出具備三問報時、單按鈕計時碼錶、即時跳換萬年曆配以顯示窗及月相顯示功能的編號5208T「三重複雜功能」腕錶。藍色手工雕紋的18K金製錶面細膩迷人，一瞥之下，還真讓人以為這是編號5208三重複雜功能的新款之作，殊不知5208T為此系列首枚、亦是唯一使用鈦金屬材質的錶款。郭峻彰預測，此作應會蟬聯高價榜首。

青銅材質的使用更帶來不少亮眼之作，例如帝舵祭出青銅製的Black Bay Bronze One，搭載MT5601-LHD自動上鏈機芯，標榜著是一款在品牌陣中極為罕見、卻是品牌與海軍歷史密不可分的「Left Hand Drive」左手錶；獨特的設計、顏色、材質選擇與高貴的銅綠色獨樹一格，而且錶殼將隨著時間形成獨特的綠鏽色澤。萬寶龍（Montblanc）也為靈感源於1930年代Minerva計時器的「1858系列測速計時碼錶－Only Watch’17」首度使用青銅錶殼，搭配漸層綠色錶盤的襯托，冷光阿拉伯數字、復古造型錶冠、以及經典的軌道式分鐘刻度環更顯耀眼。芝柏（Girard-Perregaux）所捐的Laureato獨家特別版腕錶亦採富有高貴和藝術氣質的古銅所製，配以深棕色鱷魚皮錶帶。

圖片提供／Girard-Perregaux、Montblanc、Patek Philippe、Tudor