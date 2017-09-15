《Only Watch2017首度來台》3

2017-09-15

記者方惠宗／台北報導

獨立品牌 另類光芒

今年Only Watch還有一個另一個顯著現象：出現了更多頂尖獨立製錶師的作品。這些每年腕錶產量不到千只、甚至只有幾百只的獨立品牌，無論在品牌數或單品質量，都是一大亮點。若論「驚艷」，Urwerk與Laurent Ferrier的聯名錶款最出人意表。

「這應該也是在Only Watch首次有兩個製錶品牌合作的聯名款！」郭峻彰指出，此錶誇張的弧形錶殼搭配Urwerk標誌性圓盤指示裝置，強烈獨特風格，讓人印象深刻。而孫德銘也說：「這兩個品牌，一個前衛、一個古典，居然能合作！而且兩邊的風格還能毫不衝突地融合成一件作品！光是這個企劃本身就很難能可貴了。」

孫德銘同時指出，獨立製錶大師F. P. Journe本次打造的追針計時碼錶是一款從未在品牌陣中出現的新錶；從尺寸44毫米的鉭合金錶殼、錶盤與機芯，全是首度誕生，「它並非從既有款式修改而來、乃是全新的創作，這點在Only Watch也愈來愈難得了。」

Barbier-Mueller「MOSAÏQUE」、以及Voutilainen「28S」等品亦令曾士昕、蔡建泰等大為動心。

「簡單的錶最不簡單，」曾士昕說，當大家條件都一樣，就是看拋光打磨、倒角修飾、擒縱結構與游絲，是否都以最高標準、以手工完成。事實上，在Voutilainen相當罕見的非貴金屬錶殼作品，這次也以鈦金屬錶殼推出28S腕錶；融合三明治結構黑色面盤、Super-LumiNova夜光時標等元素，呈現兼具優雅而堅固的運動風格。

這次Only Watch還有兩個特殊企劃，一是出自「WOSTEP」（Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program，瑞士製錶師培訓和教育計劃）的懷錶，由WOSTEP校友一起打造的懷錶乍看樸實無華，當中卻蘊含Stephen Forsey、Bart Grönfeld、Tim Grönefeld、Peter Speake-Marin與Kari Voutilainen等16位孕育於此、此時各占一席之地的頂級製錶師手筆，以及愛彼（Audemars Piguet）的不鏽鋼錶殼與藍鋼指針，還有雅典（Ulysse Nardin）旗下高級琺瑯彩繪錶盤廠Donzé Cadrans的支持，以此體現瑞士製錶行業中特有的情誼與團結。

另一是機芯廠Agenhor 跟日內瓦藝術設計學院（Haute Ecole d’Art et Design de Genève，HEAD）的聯手創作、名為「Carpe Diem」（及時行樂）的桌鐘，採用Agenhor費時9年開發而成的計時機芯，加上HEAD所設計的圓形壓克力鐘殼，郭峻彰認為Carpe Diem桌鐘由裡到外都洋溢著令人眼睛為之一亮的創新能量，「證明只要有創意，普通材料也能成就佳作！」

圖片提供／Only Watch