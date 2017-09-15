《Only Watch2017首度來台》3

記者方惠宗／台北報導
獨立品牌 另類光芒
今年Only Watch還有一個另一個顯著現象：出現了更多頂尖獨立製錶師的作品。這些每年腕錶產量不到千只、甚至只有幾百只的獨立品牌，無論在品牌數或單品質量，都是一大亮點。若論「驚艷」，Urwerk與Laurent Ferrier的聯名錶款最出人意表。
「這應該也是在Only Watch首次有兩個製錶品牌合作的聯名款！」郭峻彰指出，此錶誇張的弧形錶殼搭配Urwerk標誌性圓盤指示裝置，強烈獨特風格，讓人印象深刻。而孫德銘也說：「這兩個品牌，一個前衛、一個古典，居然能合作！而且兩邊的風格還能毫不衝突地融合成一件作品！光是這個企劃本身就很難能可貴了。」
孫德銘同時指出，獨立製錶大師F. P. Journe本次打造的追針計時碼錶是一款從未在品牌陣中出現的新錶；從尺寸44毫米的鉭合金錶殼、錶盤與機芯，全是首度誕生，「它並非從既有款式修改而來、乃是全新的創作，這點在Only Watch也愈來愈難得了。」
Barbier-Mueller「MOSAÏQUE」、以及Voutilainen「28S」等品亦令曾士昕、蔡建泰等大為動心。
「簡單的錶最不簡單，」曾士昕說，當大家條件都一樣，就是看拋光打磨、倒角修飾、擒縱結構與游絲，是否都以最高標準、以手工完成。事實上，在Voutilainen相當罕見的非貴金屬錶殼作品，這次也以鈦金屬錶殼推出28S腕錶；融合三明治結構黑色面盤、Super-LumiNova夜光時標等元素，呈現兼具優雅而堅固的運動風格。
這次Only Watch還有兩個特殊企劃，一是出自「WOSTEP」（Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program，瑞士製錶師培訓和教育計劃）的懷錶，由WOSTEP校友一起打造的懷錶乍看樸實無華，當中卻蘊含Stephen Forsey、Bart Grönfeld、Tim Grönefeld、Peter Speake-Marin與Kari Voutilainen等16位孕育於此、此時各占一席之地的頂級製錶師手筆，以及愛彼（Audemars Piguet）的不鏽鋼錶殼與藍鋼指針，還有雅典（Ulysse Nardin）旗下高級琺瑯彩繪錶盤廠Donzé Cadrans的支持，以此體現瑞士製錶行業中特有的情誼與團結。
另一是機芯廠Agenhor 跟日內瓦藝術設計學院（Haute Ecole d’Art et Design de Genève，HEAD）的聯手創作、名為「Carpe Diem」（及時行樂）的桌鐘，採用Agenhor費時9年開發而成的計時機芯，加上HEAD所設計的圓形壓克力鐘殼，郭峻彰認為Carpe Diem桌鐘由裡到外都洋溢著令人眼睛為之一亮的創新能量，「證明只要有創意，普通材料也能成就佳作！」
圖片提供／Only Watch
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Voutilainen 28S腕錶，鈦金屬錶殼（39毫米）與Vingt-8機芯，以極為優雅的方式賦予運動風格。估價55,000 - 85,000瑞郎。
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Voutilainen 28S腕錶，鈦金屬錶殼（39毫米）與Vingt-8機芯，以極為優雅的方式賦予運動風格。估價55,000 - 85,000瑞郎。
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Agenhor與Head聯手設計的Carpe Diem桌鐘。Plexiglas塑膠玻璃鐘殼（84毫米）。搭載AgenGraphe Calibre AGH-6361-OW機芯。估價18,000 - 28,000瑞郎。
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Barbier-Mueller以MOSAÏQUE腕錶體現日內瓦製錶與裝飾工藝之精髓。錶盤與錶殼的掐絲琺瑯喚起西元前四世紀末的馬賽克鑲嵌。估價110,000 - 200,000瑞郎。
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Barbier-Mueller以MOSAÏQUE腕錶體現日內瓦製錶與裝飾工藝之精髓。錶盤與錶殼的掐絲琺瑯喚起西元前四世紀末的馬賽克鑲嵌。估價110,000 - 200,000瑞郎。
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F.P.Journe全新創作的Chronographe Monopoussoir Rattrapante雙追針計時碼錶。鉭合金錶殼（44毫米），18K玫瑰金機芯。估價200,000 - 400,000瑞郎。
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WOSTEP懷錶由Stephen Forsey、Kari Voutilainen、Peter Speake-Marin，以及Grönefeld兄弟檔、Bart Grönefeld與Tim Grönefeld等16位製錶名師通力完成。
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WOSTEP 懷錶與16位頂尖製錶師簽名的木製收藏盒，珍貴萬分。
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16位知名製錶師合力打造的WOSTEP懷錶（WOSTEP W-01 N° 0100）。316L鋼錶殼（54毫米），厚9.75毫米。大明火琺瑯錶盤。估價12,000 - 22,000瑞郎。
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16位知名製錶師合力打造的WOSTEP懷錶（WOSTEP W-01 N° 0100）。316L鋼錶殼（54毫米），厚9.75毫米。大明火琺瑯錶盤。估價12,000 - 22,000瑞郎。
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製錶師Laurent Ferrier（左起）、Urwerk製錶師Felix Baumgartner與設計師Martin Frei。
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Laurent Ferrier與Urwerk聯手打造Arpal One LF-UR1。錶殼以專屬的「ARPAL+」名貴合金打造。自動上鏈機芯。估價50,000 – 70,000瑞郎。
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打開懷錶般的錶底掀蓋，欣賞F.P.Journe以18k玫瑰金製作的Calibre 1304機芯。