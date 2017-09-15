《Only Watch2017首度來台》2

2017-09-15

記者方惠宗／台北報導

就在今年10月26日至27日，佳士得（Christie’s）將首度在台舉辦「Only Watch」慈善拍賣預覽會；這是一場匯集當今名聲最顯赫的奢華錶商與獨立製錶師的展覽盛會，裡頭全是錶商為此拍賣場合專門打造、僅此唯一的作品。

為Only Watch製作的腕錶絕非以珠寶、鑽石取勝，卻時常拍出天價、甚至創下史上最高。

帝舵（Tudor）於2015年為首度參與Only Watch而製的Heritage Black Bay One即以比預估行情高出100倍的成交價寫下永恆紀錄。此作乃重新演繹自1950年代中期、型號7923腕錶的Heritage Black Bay One不鏽鋼手動上鏈機芯潛水錶，最初的估價在3,500至4,500瑞士法郎之間，最後以37.5萬瑞士法郎（約台幣1,200萬元）成交。

百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）也於同年以不鏽鋼腕錶帶來空前高價；系列中首度以鋼製造的編號「5016A」三問陀飛輪逆跳日曆萬年曆腕錶拍得730萬瑞士法郎（約台幣2.3億元），比原先70萬至90萬瑞士法郎的估價、至少「多了一個零」。

這場慈善拍賣會令各方富豪競價追逐，而這些破天荒的天價，除了慈善的緣故，背後難道還有其他原因？

Only Watch就像是一場公開性質的個人訂製錶！

以收藏的角度來看，鐘錶評論家蔡建泰指出，「這就像是一場公開性質的個人訂製錶！」

蔡建泰分析，以「行情」而言，一款私人訂製、無論號稱多奢昂的腕錶，可能都沒Only Watch來得炫耀。因為一款滿足個人想法的專屬訂製錶，不見得人人喜愛、人人想要。相對的，Only Watch在縝密的設計與研製之下誕生，無論樣式、美學，以及其所彰顯的精神都有其普世性，而且僅此一只，估價與拍價完全公開、人人皆曉，這樣的腕錶自有公定行情。

蔡建泰認為，標下Only Watch的買家「不僅富有，還有其特殊的社交地位，擁有Only Watch更贏得各界肯定與尊榮。」

稀有性是最大的價值

Only Watch亦可說是錶廠所選出最具特色的錶。鐘錶收藏家曾士昕以百達翡麗為例，「PP的複雜錶款都以貴金屬製作，卻只有在Only Watch做不鏽鋼、鈦金屬款式；就像PP在40至60年代間以不鏽鋼製造的複雜功能錶款屢創拍賣新高一樣。」秉持了品牌的珍稀工藝傳統，「稀有性」自然為它帶來價值。

品牌與少量是拍出高價的鐵則

鐘錶專欄作家孫德銘指出拍賣會上現實的一面，「有些錶款儘管有趣、做得有誠意，但如果品牌本身名氣不夠，在拍賣場上未必能有什麼斬獲。」相對的，「百達翡麗在Only Watch高價成交，論錶款、都是將既有的款式改換錶殼材質，而且還都不是貴金屬；因為它是PP、加上物以稀為貴，所以拍出好價錢。」認為「品牌」和「少量」是拍出高價的鐵則。

四大要素欣賞Only Watch

鐘錶雜誌「時間觀念」總編輯郭峻彰分析鐘錶拍出高價的要素，包括（1）品牌、（2）稀有度、（3）特殊意義、（4）獨特性，如功能、工藝與材質等，而在Only Watch，「稀有度跟特殊意義這兩方面，大家都一樣，所以就只剩品牌跟獨特性，」郭峻彰說，以此來看，上一屆「PP不鏽鋼三問陀飛輪萬年曆腕錶拍出高價，相信大家都不意外。」

圖片提供／郭俊彰、曾士昕、蔡建泰、孫德銘