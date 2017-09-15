《Only Watch2017首度來台》1

2017-09-15

記者方惠宗／台北報導

Only Watch 唯一的愛

前身是2001年的「Only One」、涵義為「每個孩子都是唯一」，Only Watch慈善拍賣會從2005年開始、每兩年舉辦一次，由一位承受愛子罹患無解罕病「裘馨氏肌肉失養症」（Duchenne Muscular Dystrophy，簡稱DMD）之苦的父親、也就是現任摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Association Monégasque contre les Myopathies，AMM）主席盧克‧佩塔維諾（Luc Pettavino）所發起，並得摩納哥親王阿爾伯特二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）的贊助，聚集頂尖鐘錶品牌創製非凡臻品，為尚無治療方法的DMD籌措投入相關醫學研究的資金。

按照衛生福利部國民健康署網站資料，DMD是一種發生率約為三千五百至五千分之一的性聯隱性遺傳疾病，患病的男童從肌肉萎縮、不能走路到心肺衰竭而喪命，病情惡化速度很快。原是摩納哥遊艇展（Monaco Yacht Show）首席執行官與股東的盧克在2010年卸下這個任職18年的職務，就是為其愛子及患有相關病症的孩子全心投入與DMD相關的多項非營利性措施。

參與此會的錶商亦持共同信念：透過捐贈此作，能夠為DMD的相關且必要的醫療研究做出貢獻，並強化公眾對此類疾病的認識。伯爵（Piaget）首席執行長Chabi Nouri即說：「參與Only Watch活動是一項觸發無限創意與設計的邀約，每一件創作均肩負著重要慈善使命而生。」至今已籌集2,500萬歐元。

Only Watch今年邁入第7屆，共有47個品牌與2個特別合作企劃捐出他們的唯一之作；目前正在進行世界巡展，預計10月26日至27日抵台展出。11月11日，於日內瓦貝爾格四季酒店（Four Seasons Hotel des Bergues Geneva）進行拍賣。

盧克愛子「保羅」（Paul Pettavino）逝世於2016年11月。