《金縷衣 金屬光》2

記者林欣若／台北報導
金屬印花
小細節：金屬光澤的印花以燙金方式印在布料上。
曾經來台展店、又退出台灣市場的Tara Jarmon，今年秋季由複合式精品店glimmer引進，再度呈現滿滿的法式優雅風格，Tara Jarmon善於掌握印花和色彩，從1986年成立以來，最為人津津樂道的獨家印花圖樣，皆是由設計師親自手繪創作，秋冬系列將帶有金屬光澤的花卉圖案融合多種對比色彩，打造洛可可華麗風格，細緻的金屬緹花，是Tara Jarmon一貫的女人味細節。
Tory Burch今年秋冬以女星凱薩琳‧赫本（Katharine Hepburn）在電影《費城故事》裡的角色為靈感，勇敢、大無畏的堅毅形象，是秋冬系列的主軸，洋裝搭配襯衫領，凸顯剛毅氣質，Tory Burch最喜歡的花卉圖案，以燙金方式印在反射著神祕光芒的藍色天鵝絨布料上，並搭配復古的剪裁輪廓，完美平衡了剛毅和柔美。
Michael Kors透過大量的閃耀銀和金屬裝飾元素傳遞強悍的奢華感，以男性棒球外套為輪廓的短夾克帥氣十足，輔以金色動物紋緹花圖騰，搭配同樣圖騰的短裙，銀、黑對比出華麗氣勢。
圖片提供／glimmer、Michael Kors、Tory Burch