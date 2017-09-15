教父牛排唯一中式料理 創新手路菜

2017-09-15

〔記者凃盈如／台北報導〕「教父牛排」體系下之下唯一的中菜餐廳「wok 臥風閣」，即日起至10月15日，可在30道夢幻手路菜當中，自選12道做為「tasting menu」雙人套餐內容， 讓人吃中式料理，也可以享受如同西餐廳的豐富選擇性。主掌臥風閣的鄧新鐘師傅，擁有豐富的廚藝閱歷，曾經開設「梅龍鎮」江浙飯館，是許多國內政商名流、達官顯要的首選，如李登輝、林百里等人，都曾是座上賓。這幾年，為了讓中式料理與時俱進，鄧新鐘師傅與弟弟、「教父牛排」鄧有癸合作創立了「wok臥風閣」，將傳統手路菜的歷練融入西式元素，除了改良菜色，服務、餐具、擺盤也更細緻，每個盤子都是大有來頭的歐、日名瓷，空間設計也將東方元素融入現代風格，與料理手法不謀而合，餐廳更在近期受到日本知名刊物BRUTUS雜誌跨海推薦。

鄧新鐘師傅認為，現在的客人口味不一樣了，料理不能太過傳統，雖然要保留手路菜的精髓，但菜色必須跟得上時代，他吃遍日本、香港、中國等地，偶發奇想設計了許多新菜式，最奇特的就是，看似油膩的中式料理，在他巧手監督之下，每道都味美清新不油膩，吃中菜也可以優雅而舒服。本次推出的迎秋期間限定tasting menu雙人套餐，便將菜單分類為開胃菜、鮮蔬類、主菜、五穀類、湯品類、點心類等六大品項，如滷鮑魚、上湯火腿白菜、獅子頭、波士頓龍蝦、火腿菜飯、醃篤鮮、乳豬回鍋肉、蒜香骰子牛排等，其中「香煎鴨肝脆鍋巴」及「魚羹燒肉」，在在展現了師傅的新意及精湛手藝。