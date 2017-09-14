義最年輕米其林2星主廚 今明獻藝

〔記者凃盈如／台北報導〕米其林二星主廚Enrico Bartolini訪台，今明2日為台灣饕客帶來米其林饗宴料理；38歲的他，是義大利最年輕的2星主廚，打破義大利史上紀錄，且於去年於義大利開了3家餐廳，每家餐廳都得到米其林，其中一家他的同名餐廳，更獲得2星評等，總共拿到4顆星星。
Enrico Bartolini受訪表示，義大利現在十分重視產地，有更多區域性料理的美味也可被發揚光大，而他的料理，多半也都是帶有傳統特色與風味，又與當代元素巧妙融合，且力求健康。
本次他帶來14道菜式，譬如生牛肉與杏仁襯咖哩、番紅花燉飯佐金箔、半炸大蝦與柑桔醬、慢煮乳豬佐南瓜葡萄乾醬等，每一道都在傳統經典當中融入當代巧思，譬如有道甜菜根燉飯佐貢佐拉起司醬，便是將義大利傳統料理「燉飯」（Risotto）重新演繹的作品，其豔麗的紫紅色，博得女性青睞，但主廚提到，其實想做這道菜，是想要挑戰。甜菜根做為「超級食物」，近來在義大利十分風行，但他本來卻不太喜歡甜菜根生冷之味，出自好奇，才著手研發甜菜根相關料理；這道燉飯，將少許奶油與米飯加入白葡萄酒拌勻，至米飯完全吸收，再加入蔬菜高湯，並放入烤箱烤約11分鐘後取出，接著加入帕瑪森起司、甜菜根及檸檬汁拌勻，最後灑上貢佐拉乳酪完成，甜菜根的清甜與濃郁的乳酪融合得恰到好處，現在這道菜，通常會被稱為「Bartolini Risotto」，因為Enrico Bartolini正是發明這道創意料理的人。
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