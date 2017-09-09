台北101週年慶 熊尊寵─紀念熊只送不賣 滿千送百優惠多 搭配錶展回饋超值

2017-09-09

〔記者凃盈如／台北報導〕台北101正式進入週年慶檔期！即日起至10月10日，除祭出國際精品5折起，持聯名卡及其他信用卡消費最高可享12%回饋，今年滿千送百門檻更下修，可望吸引更多民眾消費。今年週年慶期間刷台北101聯名卡的顧客，不限金額首筆加贈200元；全館消費單筆每滿5,000元送500元，回饋達10%，且門檻較去年低，並特別再加碼，單筆每滿200,000元加送4,000元，回饋高達12%，並開放部分銀行卡友享同等優惠。此外，全館滿100萬元加贈價值超過約51,000元澳門銀河尊榮雙人遊限量兌換券，前5名兌換再加贈PANDORA之心飾品組。

此外，擁有眾多粉絲的台北101紀念熊，今年推出第14代，今年與個性時裝品牌Versus Versace合作，聯手打造皮衣小熊，只送不賣，凡尊榮卡或禮讚卡會員於活動期間，即日起至10月10日，消費滿30,000元，或指定店家滿60,000元，即可兌換一隻帶有獨特個性的紀念熊。

此外，今年結合頂級珠寶腕錶展於購物中心4樓都會廣場隆重登場，第5屆頂級珠寶腕錶大賞，以「華麗冒險」為主題，特別規畫「璀璨星空」、「海洋遨遊」、「競速冒險」三大展區，匯聚11家品牌年度最巔峰之作，現場展品總值超過3億元，期間於指定店家刷聯名卡單筆每滿30,000元送1,500元，單筆每滿100萬元加送30,500元，最高可獲得80,000元，回饋達8%。