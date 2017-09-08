《極端氣候》敏弱肌保養守則

2017-09-08

記者邱巧貞／台北報導

無法否認，極端氣候是現在進行式，加上現今許多環境溫度變化是人為因素導致，處在高低溫交錯的環境下，該如何抵禦極端氣候對肌膚造成的傷害？

據保養品業者的調查統計，有近四成民眾自評為敏弱型膚質，最常發生的三大敏弱症狀分別為「發癢」、「泛紅」、「乾粗」，同時超過八成民眾認同肌膚狀況改變或不適與天氣溫度的變化息息相關。

中國醫藥大學附設醫院國際醫療皮膚美容醫學中心邱品齊主任表示：「敏弱型肌膚是一個狀態，並不是一種病，目前雖尚無明確定義，不過通常這類型膚質較易產生過敏、過度反應、處於不穩定之狀態，其成因複雜，單就環境層面來看，溫度溫差、紫外線等是重要影響因素。」不過，敏弱型肌膚常見的發癢、乾燥、刺痛等症狀，在適當及正確保養下，是可以改善的。

針對敏弱型肌膚的保養，邱品齊醫師提醒：「使用成分愈複雜的產品或保養步驟愈多，對敏弱型肌膚的風險愈大，產品應以配方簡單、成分單純，且使用方便為最佳選擇。」敏弱型肌膚的消費者在使用保養時，可以抓住３大原則，讓肌膚在任何情況下得以穩定膚況。

１.溫和清潔：選擇不刺激的清潔產品，不要讓角質層再度受傷。

２.適度保濕：保持油水平衡，維持肌膚屏障。

３.低敏防曬：一方面要防止紫外線造成肌膚傷害，另方面也要注意選擇低敏產品，避免產品造成刺激，即使在天冷或陰天也要注意防曬，加強肌膚防護力。

圖片提供／理膚寶水、薇姿