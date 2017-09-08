《茶顏觀色》茶杯，不是只能泡茶！

2017-09-08

記者凃盈如／台北報導

JIA Inc.推出「官帽 心淨如水茶水組」，由德國設計團隊designschneider運用材質及形體上的直接聯想，設計出富歷史趣味又實用的茶水組，設計概念是以清澈透明的玻璃象徵廉潔的清朝官員形象，但在實際運用上，雙層玻璃不但有隔熱保冰的功能，還可以一目了然看到茶飲裡運用的茶葉、香草、各類水果，讓視覺感到清涼，此外，符合人體工學的圓滑曲線，使用感覺更舒適；可製作成多款夏日消暑水飲，如花草水、酒水，或者瓜果水等花式飲品。

圖片提供／JIA Inc.、北歐櫥窗、森／CASA