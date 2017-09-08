《茶顏觀色》茶湯滋味，六感精緻體驗。

2017-09-08

記者凃盈如／台北報導

今年春天，TOAST針對東方茶獨有的泡茶文化，為WEAVER新增兩款東方茶道具新品—「小壺泡茶組」與「東方茶沖茶器」。WEAVER系列，在2015年發表時，不僅獲得Designboom、DEZEEN、design milk等國際知名媒體報導，紅銅沖茶器更榮獲2015年德國iF產品設計獎的殊榮；不僅延續了此系列一貫的紅銅編織紋路特色，也擁有東西方皆宜的優雅氣質與俐落手感 。

WEAVER「玻璃小壺泡茶組」，以剔透的玻璃工藝，重新詮釋了常見的蓋杯泡茶法、小壺泡茶法。藉由分次泡茶的概念，讓茶葉萃取出更成熟與平衡的口感；一組含小壺、茶杯、濾茶器3件，使用方式為將茶葉平鋪於小壺的壺底、加入熱水，透過紅銅濾茶器過濾至玻璃杯中；重複5～6次，直到杯中茶湯約為8分滿。如此放慢的泡茶動作，讓茶葉有足夠的時間與空間舒展，並釋放出最完美的茶湯滋味。較前一代更大的容量，則提供足夠的空間給烏龍、龍井等東方茶葉更充足的舒展，亦方便沖泡水果茶與花茶。

在簡約造型中嘗試異質感結合，向來是TOAST喜愛的手法。全新WEAVER系列，運用了不鏽鋼、紅銅、玻璃、赤陶等不同材質和色調以表達「編織」概念，並秉持由台灣設計、台灣製造的原則，結合在地工藝，將竹編紋路轉化成金屬沖茶器的網孔與玻璃茶器的幾何刻痕。每一個產品細節，都提供使用者品茶時的精緻體驗。

圖片提供／JIA Inc.、北歐櫥窗、森／CASA