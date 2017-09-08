《茶顏觀色》心愛的茶，就留給一只美好的器皿。

2017-09-08

記者凃盈如／台北報導

夏日一壺茶，熨貼浮躁的心。一杯茶時光，領人在紛雜的生活裡，靜下心來嚐嚐生活的滋味。在繁忙的生活節奏，選對一只賞心悅目又功能強大的茶道具，完美你的日常茶事。

來到森／CASA敦南店空間，總讓人對於靜好的生活有了充分的期待，一張長桌延伸，坐到椅上，感覺一切落在時間之外，很順理成章地就想要來一杯茶。這念頭，在繁忙的時光裡可以付諸實現，讓人格外珍惜。聽著森／CASA夥伴介紹起來自京都的「金網つじ」紅銅茶勺、「開化堂」茶筒，或者來自宇治的朝日燒，在在感覺這些器物，為平凡的生活映照了一瞬光亮。

譬如「金網つじ」，擁有兩百年工藝傳承，純手工編製的茶勺，細密順手。只要準備好一只喜歡的茶杯，往茶勺裡放上什麼樣的茶葉，一架上杯緣，都能愉快簡單地沖出一杯自己愛的味道，滿足隨時想喝一杯茶的念頭。

心愛的茶，就留給一只美好的器皿，溫柔封藏。來自京都、緻密不透風的「開化堂」茶筒，傳承至第6代，130項純手工序製作出來的茶筒，每個縝密細節，都是為了妥善保存茶筒裡的香氣與美味。紅銅材質，會經過時間逐漸變得溫潤耐看，愈用愈有獨特的風貌。

來自宇治的朝日燒茶碗，已傳承15代近400年的歷史，替貴族、將軍、茶藝大師製作抹茶專用的茶碗，作品展現代代相傳的沉穩基礎功力，若對日本茶道感興趣，朝日燒亦為絕佳入門。

圖片提供／JIA Inc.、北歐櫥窗、森／CASA