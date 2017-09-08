《品茶藝識》日本茶道的待客之心

2017-09-08

記者凃盈如／台北報導

待客的心意，是日常，也是一門藝術。如何在各種細節處，讓賓客們感受到主人真誠、無私的款待，透過品嚐一杯茶的過程，就能夠體現。

奇美博物館即日起至11月12日舉辦「待客之心─日本茶道與宴客文化」，靜嘉堂精選陶瓷名品展，從飲茶、宴客等相關陶瓷器物出發，分享日本文化中純粹為客人考慮的待客誠意，亦即日本傳承至今的「おもてなし」（Omotenashi）款待文化。

此次展覽，是靜嘉堂成立125年來，首度海外大規模展出。靜嘉堂是日本三菱集團所擁有的文化單位，保存了三菱第二代社長岩﨑彌之助（1851～1908）及第四代社長小彌太（1879～1945）父子所蒐集的古籍和美術品，其中不乏國寶名作、重要文化財等，甚至舉世聞名的珍寶。由於奇美與日本三菱商事株式會社有逾半世紀的商業合作關係，在2年前奇美博物館新館開幕之際，三菱為表達祝賀之意，決定贊助靜嘉堂珍品跨海來台展出。有鑑於此，「靜嘉堂文庫美術館」特別以「待客之心」為主軸，精選約百件茶道、宴客相關器皿來台，讓人細膩品味萬物的心意與美學觀。

懷石器物

展覽透過「茶道（茶之湯）與懷石、宴會、煎茶」等主題，從器皿衍伸發展出一套獨特美學，因應不同場合、四季節氣、待客形式、功能用途等面向，賦予陶瓷豐富的面貌。作品涵蓋製作於17世紀初的美濃窯〈織部草花紋方盤〉、江戶時代充滿荷蘭風情的有田窯〈五彩五艘船紋碗〉、以漢詩文賦予雅號的精緻茶壺組〈荊溪八仙〉，還有著名的「樂燒」茶碗，是依據「日本茶聖」千利休要求燒製的風格、所傳承製作的「樂茶碗」作品等。

第一展區「茶之湯和懷石器物」，介紹聞名世界的日本茶道器皿，例如〈火襷三耳淨水罐〉為茶席中使用的淨水罐；盛裝茶懷石的〈黃瀨戶草花紋碗〉，有著為了模仿「青瓷」釉色卻在無意中誕生的獨特黃金釉色，由於日本人實在太喜歡這個樣貌，於是賦予它一個獨特的名稱：「黃金的侘」。這一區還有一備受矚目的空間，是日本跨海來台、精心打造的傳統茶室，開幕活動上曾邀請知名日本裏千家茶道名譽正教授關宗貴、台灣茶道名師祝曉梅，師徒兩人於茶室親自展演，在洗練、到位的舉手投足下，優雅呈現繁複而講究的細節，帶出茶道獨特的美學意識。

宴會＆煎茶器物

第二展區「宴會器物」呈現宴會與日本料理的歷史演變，介紹江戶時代宴會中所使用的豪華陶瓷酒器和食器，包括受到中國技術影響、紋飾新奇大膽的〈五彩圓紋高足盤〉，或蘊含各種喜慶吉祥物品紋飾、造型特殊的〈五彩破魔弓禮簽紋盤〉等。

第三展區「煎茶之器皿」，主要呈現17至19世紀因融入中國文人雅趣而誕生的獨特煎茶用具，如描繪盛開梅花景色的〈五彩梅圖茶壺〉。另設有體驗區，提供日本童玩如笑福面、沙包、摺紙、劍玉、彈波子、紙牌、風車、萬花筒等，適合各年齡層共遊。現場並有日本料理擺盤遊戲，民眾可將壽司、生魚片、天婦羅等食玩盛裝在不同器皿裡，比賽擺盤天分，且此區開放拍照，特展期間也規劃各類周邊活動，如日本茶碗製作體驗、日本料理文化發展脈絡、日本池坊華道插花體驗等。

圖片提供／奇美博物館、旺代、OKURA