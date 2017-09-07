2017下半年科技靚品 一次看完

2017-09-07

記者吳佩樺／台北報導

下半年全球最大的德國柏林消費電子展IFA昨日正式落幕，眾多科技靚品出爐；最受矚目的蘋果iPhone 8也將於台灣時間9月13日凌晨亮相，本篇綜合集結下半年12款科技新兵，讓你一次看完。趕快存錢，一上市就要手刀衝去買！

蘋果iPhone 8手機 價格傳創新高

下半年Android機皇相繼亮相，蘋果已經發出邀請函，確定台灣時間9月13日凌晨舉辦新品發表會，預料將有新iPhone現身，即傳聞中的iPhone 8。新iPhone可能多達3款，命名亦流傳多種版本，例如最高階版為iPhone Edition。新iPhone推測採用OLED無邊框設計，加入人臉辨識功能，且會漲價，高階版價格恐怕創新高。（網路流傳照，翻攝iDrop News）

Sony RX0運動相機 1吋感光元件

Sony運動相機RX0最厲害的地方是在輕巧的機身中，塞進1吋1,530萬畫素感光元件和蔡司鏡頭，重量僅110公克。另具備防水10公尺、防摔2公尺、抗壓200公斤力，搭配專用防水殼，更能達到100公尺防水。此外，拍攝功能亦強悍，包括960fps／1000fps超慢動作錄影、連拍速度最高16fps。售價約700美元，約台幣21,000元；台灣尚未上市。

三星Gear IconX真無線耳機 電力延長

蘋果Airpods從去年開始掀起真無線耳機熱潮，愈來愈多業者投入市場，三星亦推出二代真無線耳機Gear IconX，比起前代不只減輕重量，連續播放音樂的電力也延長至5~7小時。同時導入Bixby智慧助理，可進行聲控操作，不過Bixby語音尚未支援中文。另有自動追蹤跑步路線、跑步教練等功能。僅相容Android 4.4以上裝置使用。台灣尚未上市。

宏碁Vision 360全景相機 首款車用

宏碁Vision 360是市面首款車用360度相機，且支援4G連網。前後鏡頭600萬畫素、2.4吋觸控螢幕。在行車模式下，能顯示車輛當下速度、測速照相提示。最重要的是，當發生意外時，相關影像和定位資訊會自動上傳雲端空間，確保證據被保留。同時具備監控、運動等模式。台灣年底上市。

伊萊克斯PUREi9掃地機器人 雙雷射

掃地機器人市場火熱，伊萊克斯睽違十多年回歸，打造高階PUREi9，是市面上唯一一台搭載雙雷射和前置鏡頭的掃地機器人，主打如同人眼般精準分析立體空間中的3D影像進行清掃，且能確實避開電線、尖銳物等障礙，不會像傳統機器人般容易被卡住，還得主人去拯救。台灣9月中旬上市。

Nokia 8手機 前後同時拍攝

芬蘭HMD Global去年取得Nokia品牌使用權，終於推出首款旗艦Nokia 8。和蔡司鏡頭合作，除了前方鏡頭，後方還有各1顆彩色和黑白鏡頭，皆為1,300萬畫素，最大賣點是前後鏡頭能同時拍照或錄影，可在Facebook等進行前後畫面同步直播。搭載5.3吋螢幕、高通S835處理器、4GB記憶體。售價599歐元，約台幣21,564元；台灣尚未上市。

Sharp AQUOS 8K電視 首款消費型

在其他電視大廠競逐OLED或QLED電視，Sharp則準備大力進軍8K家用電視市場，新亮相的AQUOS 8K系列是全球首款消費型8K電視。8K解析度7,680 x 4,320，是Full HD的16倍，可呈現4K無法做到的「極致寫實」。不過推廣難題是在4K內容還不算普及的現況下，8K內容勢必更少。台灣明年初上市。

Sony LF-S50G智慧喇叭 手勢操控

今年是智慧喇叭齊發的一年，市場上有眾多陣營，Sony新發表的LF-S50G選擇靠向Google Assistant，除了支援聲控，也能用來控制家中其他的智慧家電。最特別是，擁有360度環繞音效和手勢操控，例如用手勢不只能控制聲音大小，還能改變聲音播放的方向。不過可惜Google Assistant目前尚不支援中文。售價約200美元，約台幣6,000元；台灣尚未上市。

Sony XZ1手機 3D掃描

比起其他品牌大玩雙鏡頭，沒有跟進的Sony新旗艦XZ1亦有獨門絕技，首創手機3D即時掃描。透過相機快速掃描，只需要1分鐘就能建立3D立體圖像，共有頭部、臉部、食物與不規則物品4種模式。製作完成的3D圖像後續可用在AR互動、3D貼圖、3D列印等。其他規格包括5.2吋螢幕、高通S835處理器、4GB記憶體、1,900萬畫素主相機、IP68防塵防水。台灣9月上市。

LG V30手機 F1.6大光圈

LG新機皇V30雙主鏡頭規格升級，以1,600萬畫素F1.6大光圈鏡頭搭配1,300萬畫素120度超廣角鏡頭，其中F1.6大光圈是市場唯一。此外，採用的玻璃鏡頭強調比塑料鏡頭能拍出更好畫質的照片。外型上取消前代第二小螢幕，讓6吋全螢幕「更大更滿」。配置高通S835處理器、4GB記憶體、IP68防塵防水。南韓9月21日搶先全球上市。

三星Note 8手機 雙OIS防手震

三星新機皇Note 8雖然很晚才加入雙鏡頭行列，卻是業界首款採用雙OIS光學防手震。二顆鏡頭皆為1,200萬畫素，以F1.7大光圈搭配2倍光學變焦，另主打景深即時預覽、遠近雙拍。S Pen手寫筆新功能則有手寫動態貼圖等。此外，採用6.3吋螢幕、三星Exynos 8895處理器、6GB記憶體、IP68防塵防水。台灣9月15日上市，售價29,900元。

三星The Frame電視 變身一幅畫

美型電視一再突破想像，三星最新The Frame美學4K系列把電視變身藝術品， 一秒把居家空間變成私人藝廊。該系列最大特色是當電視關機時， 不同於傳統電視的螢幕轉黑，而是會自動將螢幕切換成數位畫作， 加上壁掛能完全貼合牆面，猶如一幅畫掛在牆上， 消費者可自由更換螢幕畫面，業者宣稱耗電跟待機一樣低。共55、 65吋，台灣已上市，售價分別79,900、119,900元。

圖片提供／Sony、三星、LG、伊萊克斯、宏碁、Nokia、Sharp