旅行車化身Crossover-2

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
Audi A4 allroad quattro
A4 Avant旅行車Crossover化
Audi以B9世代的A4 Avant旅行車將懸載架高約6公分，並換上更厲害的quattro ultra智慧型4輪驅動系統，打造出現行A4 allroad quattro跨界旅行車，提供消費者一個有別於主流Crossover的個性品味優選。
A4 allroad quattro車頭換上專屬鍍鉻直柵Audi單體盾型水箱護罩，搭配環車霧黑防刮飾板及輪弧，呈現一般A4 Avant旅行車的Crossover化風貌。引擎蓋下搭載一具2.0升TFSI缸內直噴Turbo引擎，最大馬力輸出為252匹，在1,600～4,500轉間的扭力峰值達到37.7公斤米，變速系統採用S tronic雙離合器7速自手排，動力性能表現相當令人激賞。根據原廠數據，本車0～100公里／時起步加速僅需6.1秒，極速則可直上246公里／時。
在試駕過程中，A4 allroad quattro油門反應十分輕盈明快，動力湧現強勁活潑，加速感其實跟先前試駕過的A4 Avant 45 TFSI quattro不分軒輊。可在100%前輪傳動及4輪傳動間轉換的quattro ultra智慧型4輪驅動系統，在不同路況條件下都能提供出色的抓地循跡表現，操控起來穩健俐落，讓駕駛人很有信心。
本車系以第2代MLB模組化平台所打造，擁有2,818mm的長軸距，車室空間規劃雖跟主流的SUV類跨界車款明顯不同，但實用機能性卻猶有過之。後座椅背具有4/2/4分離傾倒功能，使行李廂置物空間能從505公升擴增至1,510公升。當然Audi傲視雙B對手的細緻內裝質感也沒有退步，並延續品牌冷冽且功能導向的車艙調性，提供跨界旅行車愛好者一個面面俱到的選擇。
Audi Taiwan這次只導入A4 allroad 45 TFSI quattro單一車型，基本售價292萬起跳，訴求鍾情於傳統轎車底盤操控性的另類Crossover買家。
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為了讓A4 allroad quattro具有輕度越野能力，將車高比A4 Avant加高了近6公分；後保險桿下鋁合金護板兩側雙邊出設計的圓形鍍鉻排氣尾管，則增添其視覺上的性能氣勢。
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這具2.0升直4 TFSI缸內直噴Turbo引擎可輸出252匹最大馬力，扭力峰值則提升至37.7公斤米，能源局公布的平均油耗每公升可跑12.9公里，整體輸出效能還算不錯。
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儀表控台格局略呈駕駛人導向，出風口從中控台向右一直延伸至副手座車門，搭配環艙Aluminum Ellipse內裝飾板，將Audi一貫冷冽而功能導向的車艙調性表露無遺。
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Audi A4 allroad quattro車頭換上專屬鍍鉻直柵Audi單體盾型水箱護罩，並採用跟A4車系相同的極線LED識別燈（附日行燈）和LED頭燈組，在環車霧黑防刮飾板及輪弧妝點下，呈現迥異於一般A4 Avant旅行車的跨界風格。
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A4 allroad quattro車上新世代的quattro ultra智慧型4輪傳動系統，可靈活地在100%前輪傳動及4輪傳動間轉換，不僅能提供精確的操控循跡表現，同時造就0～100公里／時加速6.1秒的優異性能。
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車內標配12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬座艙，擁有1,440 x 540 pixels高解析度。
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505公升的行李廂容量跟A4 Avnat旅行車相同，後座椅背同樣採4/2/4分離傾倒設計，全部傾倒後最大置物容量可增加至1,510公升，當然也少不了防護網的設計。
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Audi A4 allroad 45 TFSI quattro小檔案