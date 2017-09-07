旅行車化身Crossover-2

2017-09-07

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Audi A4 allroad quattro

A4 Avant旅行車Crossover化

Audi以B9世代的A4 Avant旅行車將懸載架高約6公分，並換上更厲害的quattro ultra智慧型4輪驅動系統，打造出現行A4 allroad quattro跨界旅行車，提供消費者一個有別於主流Crossover的個性品味優選。

A4 allroad quattro車頭換上專屬鍍鉻直柵Audi單體盾型水箱護罩，搭配環車霧黑防刮飾板及輪弧，呈現一般A4 Avant旅行車的Crossover化風貌。引擎蓋下搭載一具2.0升TFSI缸內直噴Turbo引擎，最大馬力輸出為252匹，在1,600～4,500轉間的扭力峰值達到37.7公斤米，變速系統採用S tronic雙離合器7速自手排，動力性能表現相當令人激賞。根據原廠數據，本車0～100公里／時起步加速僅需6.1秒，極速則可直上246公里／時。

在試駕過程中，A4 allroad quattro油門反應十分輕盈明快，動力湧現強勁活潑，加速感其實跟先前試駕過的A4 Avant 45 TFSI quattro不分軒輊。可在100%前輪傳動及4輪傳動間轉換的quattro ultra智慧型4輪驅動系統，在不同路況條件下都能提供出色的抓地循跡表現，操控起來穩健俐落，讓駕駛人很有信心。

本車系以第2代MLB模組化平台所打造，擁有2,818mm的長軸距，車室空間規劃雖跟主流的SUV類跨界車款明顯不同，但實用機能性卻猶有過之。後座椅背具有4/2/4分離傾倒功能，使行李廂置物空間能從505公升擴增至1,510公升。當然Audi傲視雙B對手的細緻內裝質感也沒有退步，並延續品牌冷冽且功能導向的車艙調性，提供跨界旅行車愛好者一個面面俱到的選擇。

Audi Taiwan這次只導入A4 allroad 45 TFSI quattro單一車型，基本售價292萬起跳，訴求鍾情於傳統轎車底盤操控性的另類Crossover買家。