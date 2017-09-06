騎乘獨角獸 躍進無憂童年

2017-09-06

〔記者邱巧貞／台北報導〕Anna Sui的設計一向充滿魅力，這次她將抽象的香水以及異國情調的願想，以獨角獸的形象傳達出每個女人心中從未忘懷的純真兒時夢想，推出Anna Sui「 童話獨角獸淡香水」。

Anna Sui總是懷念和朋友們一起在陽光下玩耍無憂的年輕歲月，並且聽著母親訴說著遙遠卻充滿想像的冒險故事。她希望能再次重溫這些日子，有一天，當她經過嘉年華會時，一座乘載著獨角獸的旋轉木馬環繞著音樂，深深的吸引著她，在灰濛的日常之中，沒有什麼比突然進入幻想的世界更令人興奮，就像憑空獲得的遊樂園入場券，讓我們走入無人之境。

Anna Sui「 童話獨角獸淡香水」有著奇幻的魔力，綴飾著葉子和花朵的玻璃瓶中乘載著代表美麗純潔的金色獨角獸，透過浮雕生動地體現；粉藍色外盒上，星星、花朵和絢光彩紅環繞著童話獨角獸，透過浮雕元素、金箔燙印滿足視覺感官。

此款香氛由調香師Jerome Epinette設計，前調為紅柚、黑醋栗、粉紅胡椒，中調為紫羅蘭、橙花、蘭花、覆盆子果糖，後調由黃金柏樹 、雪松組成。形象廣告由攝影大師Steven Meisel操刀，並由年僅19歲、參與Anna Sui 2017秋冬大秀的新生代模特兒Willow Hand擔綱代言。