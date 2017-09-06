閨蜜食光 微兜棧花苑美味美拍

2017-09-06

〔記者凃盈如／台北報導〕看好閨蜜聚會商機，瞄準年輕女性的時尚餐廳紛紛開幕！位於永康街、金色三麥旗下的餐廳「微兜Petit Doux」，開幕1年多來穩健經營，昨於捷運國父紀念館站周邊的光復南路巷弄開出2店（光復店），金色三麥餐飲品牌事業處副總經理李怡明提到，由於觀察到女性仍占微兜6至7成客群，新店延續微兜女性享食的概念，推出15道新菜、創意飲品與微醺調酒。其中，包含2道光復店獨家限定餐點，以創意混搭港式鹹甜元素的「黃金流沙瓦帕」，以及滿載濃郁奶香的「松露奶油蛋黃培根麵」。其他新菜及飲品，包含全新推出的披薩系列，如「口水雞披薩」、「地中海漁夫海鮮披薩」、高人氣的脆煎三明治「牛脾氣脆煎三明治」，以及全新氣泡飲，如融入荔枝香味的「西西里女王」咖啡特調、帶有白桃香氣的「桃花源觀音茶」。李怡明也提到， 微兜不斷強化餐飲結構與內容，計劃於明年第二季進軍百貨。

此外，中保集團近來進軍餐飲動作頻頻，繼「棧直火廚房之後」，日前又於台北市晴光商圈開設了「棧F.M.L Café花苑拿鐵」，鄰台北花苑，以花草、輕肉食、風味拿鐵為主題，搶攻年輕女性市場，所有上桌的餐點美味也美拍，譬如不同顏色的風味拿鐵，搭配迷你手綁鮮花束上桌；炭燒牛排田園沙拉，也排列得有如耶誕節的檞寄生花圈，十足視覺系，且店裏特別自西班牙進口Pira烤爐，賦予肉品及披薩火烤煙燻風味，多道餐點飲料上菜時，以燃火或肉桂香薰賦予感官多重體驗。慶祝開幕，即日起至9月14日晚餐時段消費，即贈每人甜點一份。「棧F.M.L Café花苑拿鐵」提供多種口味開放式三明治、手工披薩、輕肉食及創意飲品，平日更供應200元起商業套餐。