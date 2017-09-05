黛珂AQ親輕油 呵護輕熟女

2017-09-05

先乳後水保養概念 柯佳嬿驚豔新品清爽質地 包裝大器優雅

〔記者邱巧貞／台北報導〕女星柯佳嬿昨出席日本頂級品牌黛珂AQ系列上市活動，近來頻傳好事近了的她笑稱，現在只想手邊的戲先好好拍完，暫時還沒有辦法分心去思考婚禮的事，提到籌備婚禮，她說：「婚禮實在太繁瑣了，最怕的是賓客名單，深怕漏了誰，會有點失禮。」柯佳嬿提到自己參加過婚禮，辦得都像金鐘獎般隆重，若是自己的婚禮，希望能簡單一點。她態度大方說：「若是真的做了結婚登記，會跟大家說的！」

提到保養，柯佳嬿說現在的肌膚狀況反而比20幾歲來得好，「我到了快30歲才開始保養，過去仗著自己年輕，清潔卸妝完後，連基礎保養品都懶得搽，後來意識到不該再揮霍青春。」皮膚偏乾性的她，醫師卻建議她要避免用質地太油的保養品及彩妝，所以平日她都用卸妝水卸妝，而使用黛珂全新推出的「AQ甦活精粹親輕油」，也讓她對油類產品有了全新的觀感，「這款油就像水般的清爽，讓我非常驚訝，我在化妝水、乳液後使用親輕油，最後步驟再使用乳霜。」

已有27年歷史的日本頂級保養品牌黛珂AQ系列，今年全系列產品更新，在包裝設計上，延續由荷蘭知名設計師MARCEL WANDERS擔任藝術總監， 由他一手打造高質感外裝；在產品概念上，黛珂提出了全新肌膚理論─「肌感度」，研發出能提升肌膚保養效果的新品項及香氛觸感。

在全品項中，延續「先乳後水」的保養概念，特別一提的是，此次黛珂同時推出2款美容油，分別為一款淡黃色、標榜Oil free質地清爽好吸收的「精粹親輕油」，清爽好吸收的觸感，讓過去不敢嘗試油保養的女性也能接受；另一款淡綠色100%植物萃取的植物油，提供不同保養習慣及膚質的消費者選擇。