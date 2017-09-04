德意志V8雙Turbo高性能房車-2

2017-09-04

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Audi S6

現行A6房車家族V8性能旗艦

德國3大高級車廠近年來在頂級性能車款的較勁可說精銳盡出，Audi隨著RS 7 Sportback成為旗下頂級性能轎跑的代表之後，RS6就不再推出性能房車版本，S6則順勢成為A6房車家族的性能旗艦。

S6引擎蓋下配置一具4.0升V8 TFSI缸內直噴雙渦流雙Turbo引擎，在5,800～6,400轉間可產生450匹最大馬力，並在1,400～5,700轉間形成一段峰值為56.1公斤米的扭力高原，搭配7速S tronic雙離合器自手排變速箱與quattro智慧型全時4輪驅動系統，其0～100公里／時加速僅需4.4秒，極速則約定成俗地封印在250公里／時。此外，還配備了Start-stop引擎自動啟動熄火系統，讓這輛擁有如此強大動力輸出的性能勁駒，具備每公升汽油行駛9.2公里的平均油耗（國內能源局數據）。

S6的油門反應非常直接澎湃，伴隨著V8引擎渾厚飽滿的排氣聲浪，狂猛的加速力道源源而至，驅策起來暢快無比。它不只是加速性能狂猛，優異的操控性更讓你駕馭起來得心應手，由Audi drive select可程式車身動態系統所整合的跑車化主動式氣壓懸載，加上quattro全時4驅系統的抓地循跡效果，讓你能盡情體驗瀕臨極限的駕馭快感。

坐進車艙，映入眼簾的是非常駕駛人導向的儀表控台設計，內裝用料質感也十分考究，中控台及中央鞍座皆覆蓋以大面積Carbon Altas飾板，周遭點綴以鋁合金飾框，流露出性能車特有的跑格元素。這輛試駕車選配了明亮的白色Valcona真皮內裝搭配淺灰色車內頂篷，讓座艙氛圍顯得較為時尚雅致，有別於傳統性能車過於斯巴達的內裝鋪陳。

Audi Taiwan將S6開出476萬的基本車價，要比BMW M550i xDrive稍便宜一些，對鍾情於四環品牌性能房車的買家自有一定吸引力。