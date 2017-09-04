德意志V8雙Turbo高性能房車-2

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
Audi S6
現行A6房車家族V8性能旗艦
德國3大高級車廠近年來在頂級性能車款的較勁可說精銳盡出，Audi隨著RS 7 Sportback成為旗下頂級性能轎跑的代表之後，RS6就不再推出性能房車版本，S6則順勢成為A6房車家族的性能旗艦。
S6引擎蓋下配置一具4.0升V8 TFSI缸內直噴雙渦流雙Turbo引擎，在5,800～6,400轉間可產生450匹最大馬力，並在1,400～5,700轉間形成一段峰值為56.1公斤米的扭力高原，搭配7速S tronic雙離合器自手排變速箱與quattro智慧型全時4輪驅動系統，其0～100公里／時加速僅需4.4秒，極速則約定成俗地封印在250公里／時。此外，還配備了Start-stop引擎自動啟動熄火系統，讓這輛擁有如此強大動力輸出的性能勁駒，具備每公升汽油行駛9.2公里的平均油耗（國內能源局數據）。
S6的油門反應非常直接澎湃，伴隨著V8引擎渾厚飽滿的排氣聲浪，狂猛的加速力道源源而至，驅策起來暢快無比。它不只是加速性能狂猛，優異的操控性更讓你駕馭起來得心應手，由Audi drive select可程式車身動態系統所整合的跑車化主動式氣壓懸載，加上quattro全時4驅系統的抓地循跡效果，讓你能盡情體驗瀕臨極限的駕馭快感。
坐進車艙，映入眼簾的是非常駕駛人導向的儀表控台設計，內裝用料質感也十分考究，中控台及中央鞍座皆覆蓋以大面積Carbon Altas飾板，周遭點綴以鋁合金飾框，流露出性能車特有的跑格元素。這輛試駕車選配了明亮的白色Valcona真皮內裝搭配淺灰色車內頂篷，讓座艙氛圍顯得較為時尚雅致，有別於傳統性能車過於斯巴達的內裝鋪陳。
Audi Taiwan將S6開出476萬的基本車價，要比BMW M550i xDrive稍便宜一些，對鍾情於四環品牌性能房車的買家自有一定吸引力。
-
Audi S6車頭採用家族化的Singleframe結合雙肋橫柵水箱護罩，搭配整合了極線LED日行燈的全LED極光頭燈組，以及S6專屬鋁合金塗裝車側後視鏡，流露出有別於一般A6主管房車的冷冽視覺感。
-
本車0～100公里／時加速僅需4.4秒，極速則被封印在250公里／時，穩健的循跡性能加上敏捷的操控反應，絕對讓性能房車買家樂不可支。
-
Audi drive select可程式車身動態系統整合了跑車化主動式氣壓懸載系統，可透過中控台上方8吋高解析度折疊式MMI中央顯示幕來進行設定。
-
Audi S6小檔案
-
從車尾看去，薄薄一片與車身同色的鴨尾式後擾流板，及專屬雙邊4出排氣尾管，在選配的20吋5輻雙肋式鋁圈陪襯下，彰顯出非凡氣勢。
-
這具排氣量4.0升的V8 TFSI缸內直噴雙渦流雙Turbo引擎，可輸出450匹最大馬力與56.1公斤米峰值扭力，國內能源局公布的平均油耗每公升汽油可跑9.2公里，以此等性能的勁車著實不能苛求太多了。
-
本車的7速S tronic雙離合器自手排系統採用真皮+鋁質排檔頭（附S6徽飾），中央鞍座則覆蓋以Carbon Atlas碳纖維飾板。
-
S6的儀表控台沿襲原來A6略向駕駛人傾斜的基調，為彰顯其高性能及高質感的調性，妝點以Carbon Atlas碳纖維飾板及S6專屬真皮套件，營造出兼具時尚感與跑格的座艙氛圍。