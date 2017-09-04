德意志V8雙Turbo高性能房車-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
BMW M550i xDrive
V8雙渦輪動力M Performance性能款
BMW原廠代號G30的5系列主管房車，在新一代M5之下性能最強的M Performance汽油車款為本文試駕的M550i xDrive，外觀裝有M款空力套件、M款後擾流尾翼、M款煞車套件，並輔以M Performance霧黑鍍鈰材質的前保桿進氣壩、雙腎型水箱護罩外框、車側後視鏡外蓋和車側導流氣孔，跟一般5系列房車明顯區隔。
動力心臟為代號N63的4.4升V8 M Performance TwinPower Turbo雙渦輪增壓引擎，可輸出強勁的462匹最大馬力與66.3公斤米峰值扭力，搭配Steptronic運動化8速手自排及xDrive智慧型可變4輪驅動系統，原廠數據其0～100公里／時加速只需短短4.0秒，不僅快過上一代標準款M5性能房車，更讓其他兩個德國競爭品牌的同級性能房車只有在後面吃土的份。
試駕過程中，將Steptronic排檔桿左側的動態行車模式切換至Adaptive模式，車輛會依據駕駛人的駕駛風格調整出最合適的底盤與動態反應。若將排檔桿左側動態行車模式切換的SPORT駕馭體驗開關按下，並選擇PLUS極動態模式設定，頓時M款主動式懸載的阻尼變得如同工廠賽車般硬朗清晰，方向盤轉向反應明快俐落，變速系統跳檔也更加敏銳，引擎轉速攀升非常迅速，整輛車的駕馭感受極為緊繃而凌厲。
別以為這輛車長超過4米9的中大型房車，在蜿蜒狹窄的山路上會難以施展，車體採用BMW EfficientLightweight輕量化車體結構的M550i，憑藉其xDrive可變4輪驅動精確的前後扭力分配，以及M款20吋前後配寬胎的循跡抓地效果，進出彎道如行雲流水般輕鬆自如，駕馭感受讓人喜不自勝。
既身為現階段車系等級旗艦，M550i的內裝鋪陳自不含糊，不僅配有黑色車內頂篷與M款多功能真皮方向盤（附換檔撥片），儀表控台及車門上緣是以Sensatec皮質包覆，門內飾板和座椅則包覆以皮紋顆粒耐刮的黑色Dakota真皮，環艙內裝飾板為鋁質格紋，營造出肅殺冷冽的座艙氛圍。全車座椅都車有藍色縫線，前後座的右側腰靠滾邊上並以M款專屬的3色綴飾，在低調中流露出非凡張力。
BMW總代理汎德公司將M550i xDrive報出485萬起的售價，訴求注重駕駛樂趣的多金性能房車買家。
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這具4.4升V8 M Performance TwinPower Turbo雙渦輪增壓引擎，動力輸出十分強勁，擁有462匹最大馬力，扭力峰值達66.3公斤米，每公升可跑9.2公里的歐規平均油耗，能源效率為排氣量4,200～5,400cc的第1級。
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M550i標配附換檔撥片的M款多功能真皮方向盤與黑色車內頂篷，門內飾板和座椅包覆以皮紋顆粒耐刮的黑色Dakota真皮，儀表控台及車門上緣用更粗勇的Sensatec皮質包覆，搭配環艙鋁質格紋飾板，營造出肅殺冷冽的座艙氛圍。
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行李廂蓋裝有一片薄薄的M款後擾流尾翼，xDrive字樣和M550i車型銘牌清楚告訴後車沒有實力就不要上前尋釁，後保桿下雙邊出的黑色高光澤材質矩形排氣尾管更將其肅殺跑格表露無遺。
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中控台上10.25吋中央顯示觸控螢幕能結合動態行車模式切換的畫面，圖示為按下SPORT駕馭體驗開關的PLUS極動態模式設定。
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前座兩張Dakota真皮包覆的電動跑車座椅，車有藍色縫線，並在右側腰靠滾邊上以M款專屬的3色綴飾，低調中透露出非凡的張力。
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BMW原廠代號G30的現行5系列主管房車，推出了M Performance的M550i xDrive高性能版本，是新一代M5以外性能最強的5系列車款，強悍的設定已完勝同級的Audi S6跟Mercedes-AMG E43 4MATIC兩對手。
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M550i xDrive由靜止加速至時速百公里僅需4.0秒，不僅比上一代M5還要快，還讓4.0 V8雙Turbo動力的Audi S6（4.4秒）伏首稱臣，更把搭載3.0 V6 Biturbo引擎的Mercedes-AMG E43 4MATIC（4.6秒）遠遠拋在後頭。
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本車採用Steptronic運動化8速手自排系統，排檔桿和排檔座都妝點以鋼琴黑飾板，洋溢現代科技時尚感。
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BMW M550i xDrive小檔案