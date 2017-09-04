德意志V8雙Turbo高性能房車-1

2017-09-04

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

BMW M550i xDrive

V8雙渦輪動力M Performance性能款

BMW原廠代號G30的5系列主管房車，在新一代M5之下性能最強的M Performance汽油車款為本文試駕的M550i xDrive，外觀裝有M款空力套件、M款後擾流尾翼、M款煞車套件，並輔以M Performance霧黑鍍鈰材質的前保桿進氣壩、雙腎型水箱護罩外框、車側後視鏡外蓋和車側導流氣孔，跟一般5系列房車明顯區隔。

動力心臟為代號N63的4.4升V8 M Performance TwinPower Turbo雙渦輪增壓引擎，可輸出強勁的462匹最大馬力與66.3公斤米峰值扭力，搭配Steptronic運動化8速手自排及xDrive智慧型可變4輪驅動系統，原廠數據其0～100公里／時加速只需短短4.0秒，不僅快過上一代標準款M5性能房車，更讓其他兩個德國競爭品牌的同級性能房車只有在後面吃土的份。

試駕過程中，將Steptronic排檔桿左側的動態行車模式切換至Adaptive模式，車輛會依據駕駛人的駕駛風格調整出最合適的底盤與動態反應。若將排檔桿左側動態行車模式切換的SPORT駕馭體驗開關按下，並選擇PLUS極動態模式設定，頓時M款主動式懸載的阻尼變得如同工廠賽車般硬朗清晰，方向盤轉向反應明快俐落，變速系統跳檔也更加敏銳，引擎轉速攀升非常迅速，整輛車的駕馭感受極為緊繃而凌厲。

別以為這輛車長超過4米9的中大型房車，在蜿蜒狹窄的山路上會難以施展，車體採用BMW EfficientLightweight輕量化車體結構的M550i，憑藉其xDrive可變4輪驅動精確的前後扭力分配，以及M款20吋前後配寬胎的循跡抓地效果，進出彎道如行雲流水般輕鬆自如，駕馭感受讓人喜不自勝。

既身為現階段車系等級旗艦，M550i的內裝鋪陳自不含糊，不僅配有黑色車內頂篷與M款多功能真皮方向盤（附換檔撥片），儀表控台及車門上緣是以Sensatec皮質包覆，門內飾板和座椅則包覆以皮紋顆粒耐刮的黑色Dakota真皮，環艙內裝飾板為鋁質格紋，營造出肅殺冷冽的座艙氛圍。全車座椅都車有藍色縫線，前後座的右側腰靠滾邊上並以M款專屬的3色綴飾，在低調中流露出非凡張力。

BMW總代理汎德公司將M550i xDrive報出485萬起的售價，訴求注重駕駛樂趣的多金性能房車買家。