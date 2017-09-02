跳舞精靈 梵克雅寶百年詩意─品牌古董珠寶胸針展首度進駐亞洲 免費參觀

〔記者王瀅娟／台北報導〕Van Cleef & Arpels梵克雅寶（簡稱VCA）舉辦的「Art of Clip詩意百年‧胸針藝術展」今日起至9月21日於光點台北展出免費開放參觀，共展出近百件古董珠寶胸針，時間橫跨1910至1970年代，搭配少數現代胸針作品，見證品牌百年詩意。
梵克雅寶傳承典藏系列總監Catherine Cariou表示，這是品牌第一次在亞洲舉辦古董珠寶胸針展，透過展出各個年代的胸針代表作，讓大眾了解品牌的特色，以及珠寶與當代藝術的關聯性。「胸針是梵克雅寶最具代表性的珠寶之一，品牌典藏的1,000件古董珠寶中，胸針便占了350件。對設計師來說，設計胸針就像面對一塊空白的畫布，因為胸針是佩戴在衣服上，而非人體上，因此可以有更多發揮創意的空間。」
Cariou解釋，胸針原本是用來固定衣袍的實用物品，直到16世紀鈕釦出現，其功能才逐漸轉變為裝飾，隨著當代的大事件轉變其風貌，如17世紀印度開採出大量鑽石，因而當時胸針無不點綴大量鑽石，彰顯權貴。品牌自1906年創立以來，1910至1920年代深受裝飾藝術影響，1930年代的和平造就創作力爆發，隱密式鑲嵌、Passe Partout轉換式珠寶都出現在此時期；1940年代回應戰後經濟復甦與歡欣氛圍，胸針以K金為主，搭配色彩繽紛的彩色寶石；1950至1960年代為歐洲舞會興盛時期，大件的華麗胸針是主角，適合日常佩戴的花朵、動物與特別的人像胸針，擔任為品牌吸引更廣大顧客群的任務；1970年代聖羅蘭帶起的非洲風、歐洲人對南美洲、印度等異國文化的興趣，也都反映在胸針設計上，因此，看此展就宛如閱讀歐洲近代藝術史，值得一探究竟。