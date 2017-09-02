以父之名 王陽明想訂做一個它

2017-09-02

〔記者方惠宗／台北報導〕王陽明在2015年娶了蔡詩芸，從「台灣第一帥」晉升「台灣最帥人夫」。結婚近2年，老婆肚皮至今靜悄悄，王陽明坦言：「希望快有小孩！」

王陽明現身Tod’s 101購物中心全新概念店，搶先體驗全新#myGommino豆豆鞋訂製服務，為自己設計了一雙Tod’s豆豆鞋款。該服務以經典豆豆鞋為主角，加入個人創意巧思與風格設計，從豆豆鞋樣式、皮革材質與顏色、鞋身車縫線，以及膠底豆豆顏色均可做選擇，最後烙印上自己的英文字母，創作出獨一無二的幸運鞋履。王陽明以海軍藍反絨面皮革加上白色車縫線、湛藍色豆豆與「SW」名字英文縮寫，設計出專屬鞋履。

王陽明說，自己打從父親的愛用就開始認識Tod’s，幾十年來，越來越欣賞Tod’s獨到個性，「不只是經典風格，還有那股活潑、充滿能量的品牌精神。」他滿意地說：「訂製一雙屬於自己的、獨一無二的Tod’s是很酷的！

聊到希能與蔡詩芸早一點生小孩的希望，王陽明說，因為自己從小住校、學習獨立，儘管擁有父親滿滿的愛，但父親常常不在身邊，還是有點遺憾。他說：「父親會教我很多，像是人生、運動，但也會希望爸爸一直都有在身邊。」

王陽明希望和小孩的年齡不要差太多，而且可以常常陪在身邊，「若有小孩，我會想多陪小朋友。」

圖片提供：Tod’s