《在摩洛哥發現花園天堂》Viviana Mangiaterra

2017-09-01

撰文．攝影／陳靜寬（寬庭董事長）

多年的海外經驗告訴我，有愈來愈多人過著「地球村民」的生活型態，他們或許在世界各地置產、逐季而住，或許喜歡浪跡天涯、無法定居，又或許是像我的義大利朋友Viviana Mangiaterra，身為跨國界的公共衛生專家，必須隨工作移轉、四海為家。

Viviana的人生地圖著實獨特，可以說是繞著地球畫出動線，最早從北義的故鄉搬到非洲的盧安達，接著遷往印尼的雅加達，爾後轉到丹麥的哥本哈根，再移居瑞士日內瓦、美國華盛頓。而最新延伸的動線落點，是聖羅蘭視如避世天堂的摩洛哥，在那兒，她和家人耗費8年拯救了一幢數百年的安達盧西亞式古老宮殿。

聽聞她的「壯舉」很久了，今年農曆春節到摩洛哥旅行時，特地約了她，到費茲（Fez）古城探訪這座令人好奇的宮殿。

在摩洛哥，確實有很多古老的宮殿，15世紀費茲收留了一批從西班牙安達盧西亞返回摩洛哥的摩爾人，他們多半是工藝精湛的匠師，世代相傳為當地留下珍貴的手工藝資產，也成就了古城享譽世界的安達盧西亞式精緻建築。

Viviana的「新家」就座落在當年的安達盧西亞區，在當地人所謂的舊城區，城牆內有迷宮似的路徑。聯合國在1981年將舊城列為世界文化遺產，整個城內禁止車輛，是世上面積最大的行人徒步區。在古城蜿蜒窄小的路上散步，一如Viviana形容：「像是走過1千多年的歷史文化。」

這幢建築的格局像一個「回」字，房屋四周由高牆封閉，中央有可以呼吸的庭園，當地人稱為Riad。「我們是在一次中東之旅發現費茲的魅力，幾乎當下就想在這兒住下來。真正開始物色時，我們只是想買個小房子，大約看了30間之後下了訂單，回到飯店Viviana突然說，『啊，你應該要看看Riad！』我說不要……」Viviana的先生Roderic告訴我10年前的購屋情節，彷彿在說剛發生的事，情緒依然亢奮。後續是，當他來到這裡，站在中庭就投降了。

當時庭園裡鳥鳴悅耳，7株橙樹花果滿枝，有一株300年的茉莉灌叢也在盛開期，橙花與茉莉的濃郁香氣交織於一方藍天之下，儘管屋破瓦殘，夫妻倆當下就決定要讓蒙塵的文化瑰寶重見天日。

曲折，古蹟修復旅程。

然而，買屋之後難題才真正開始，前後工程長達8年。所有修復都是靠手工量身訂製，包括門、鑄鐵窗柵、櫥櫃、床、庭院坐椅等。「我們甚至買了6頭驢，養在現在的廚房，因為在禁止車輛的古城內運輸貨物都靠牠們。」

當時建築師曾提議建造游泳池，夫妻倆立刻否決。「尊重原創的文化景觀」是他們堅持的修復態度，卻也因為這樣的堅持，增加許多困難，因為新建的部分必須呼應舊的空間。其中，中庭的設計更是大費周章，安達盧西亞庭園必須是對稱矩形，中央配置噴泉池，兩端分踞廊亭；為此，工程一度停擺，讓Viviana直呼Nightmare（夢魘）！

後來透過日內瓦朋友引介，才知道有位同事的妻子是留學西班牙的庭園設計師，而且正好專長是安達盧西亞式庭園，這才解決了棘手難題。設計師從格拉納達聞名全球的「阿蘭布拉宮（The Alhambra）」借取了若干點子，諸如廊亭的圓拱、牆面及地面的磁磚圖案等，讓這座庭園更顯華麗莊嚴。

中庭是Viviana在這裡度假時的最愛。花園的果樹有橙、檸檬、石榴等，開花時吸引很多蝴蝶、小鳥，讓她開心地說：「我以我的花為傲，在伊斯蘭文化，花園象徵天堂，我覺得，我們在這裡找到了一小片的天堂！」

佈置，理性與感性。

「當建築完成時，意味有趣的佈置可以開始了！」Viviana顯然喜歡佈置家居。「當我穿梭於市場及古董店，搜尋感覺對味的家具時，那種喜樂是無法形容的。」

他們向當地陶藝師訂製費茲特產的藍白圖案餐具。他們自行設計沙發的材質及織錦花樣，再到古城唯一還保存手工織錦技藝的工坊下單製作，Viviana說，就連摩洛哥皇室也是在那兒訂製織錦。

我看到沙發上有些絲織品，像是中亞一帶的Ika，她笑著說，以前在中亞工作，每次去巴基斯坦都被視為貴賓，晚宴後總是收到一塊絲織品作為禮物，「收藏一系列了，有了這個房子終於派上用場。」

Viviana曾經告訴我，瑞土的家刻意融入城市環境及他們的生活型態，比較現代感，由水泥、玻璃、鑄鐵構成極簡風格。如果瑞土的家展現了他們的理性面，費茲的Riad則是釋放出他們的浪漫感性。

家，地球村民的定義。

Viviana小時候就立下志願要成為兒科醫師，後來果真進入米蘭大學醫學系，畢業後從事臨床醫療及研究工作數年。一般人可能順風而行，繼續擔任醫師，但從小有主見的Viviana卻轉了彎，選擇另一條路──申請成為世衛在盧安達的專業人員，那時是1988年。

「可能是好奇心驅使我走向具有挑戰性的新事務吧！」雖是輕描淡寫的解釋，倒也是實情，她熱愛旅行，也喜歡像健走、帆船、水肺潛水及滑雪之類的運動，都是多少帶有冒險性質的。

在盧安達住了4年，去過非洲許多國家，Viviana對於舉目只有大自然與天空的環境，漸漸培養出感情。「我依然記得在盧安達森林裡居住的帳蓬，也記得在蘇丹的沙漠中，一路走到遊牧民族落腳處，進行兒童衛生戶口訪查……。」這些經驗讓她確定了日後的方向，在非洲她愛上了公共衛生工作，並且渴望對世上最貧窮地區的公共衛生能夠產生影響力。

或許因為旅行是Viviana的生活常態，家對她而言，並不是特定的一個具象，而是任何跟家人有親密關連的所在，她說：「家是家人所在之處，以及我們感到很融入的所處團體。」從工作到家庭，她的博愛精神始終如一。

下一站，更趨近理想。

日前假期結束，Viviana回到瑞士的家，她的工作站也因為加入「全球基金」，成為孕產婦、兒童衛生團隊的領導，再度轉換到歐洲。「我現在正在調整自己，重新適應在歐洲的生活。」她在e-mail裡訴說近況。

全球基金的全名是「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會（The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis & Malaria）」，被公認為世界公共衛生方面最具成效的機構之一，Viviana在她的專業領域已經累積近30年經驗，對於這個嶄新的挑戰躍躍欲試，她說：「這個工作的範疇更為針對最弱勢的群體。」我彷彿看到了在盧安達森林裡的她，當時確立的初衷並未隨著歲月磨蝕，想要讓世界變得更好的Viviana朝著理想又趨近一步。

部分圖片提供／Viviana Mangiaterra