《新潮流 新機能》3

2017-09-01

記者林欣若／台北報導

法式潮流 優雅籃球裝

NikeLab × Pigalle

來自巴黎的Pigalle以街頭潮流起家，與NikeLab的合作也以Pigalle創辦人Stéphane Ashpool最喜愛、最具街頭感的籃球為主題，今年全新的NikeLab x Pigalle聯名系列考慮到籃球員場上、場下的穿著需求，同時融入隨和的巴黎街頭風格，以往寬鬆背心、短褲或熱身褲這些基本籃球服裝，多了難得一見的優雅風情。

「當你把這些服裝搭配在一起的話，那正是我希望它所傳達的風格，它是為運動而設計的，但如果你搭配得好看的話，你甚至晚上可以直接穿著它出門。」Stéphane Ashpool如此介紹這個聯名系列，他將籃球服裝的特色，改造得時尚、卻仍保有機能性，例如為了讓球員靈活運動的開衩設計，Stéphane Ashpool將之放大，變成下襬的獨特裝飾，一套在袖口和腳踝均採束口設計並帶有雙向拉鍊的運動套裝，是穿脫最方便的熱身服，Stéphane Ashpool運用大片的白色搭配深藍和深紫點綴，讓熱身服有了經典的巴黎風格。

把男性與女性服裝風格融合平衡的方法，也貫穿了這個系列的兩雙鞋類產品設計，Stéphane Ashpool利用Velcro尼龍搭扣和柔和的色彩，把原本有點笨重的籃球鞋和拖鞋變得輕盈優雅，「我想要呈現一種優雅舒適的運動風，可以在運動後直接穿著它參加聚會。」

圖片提供／Nike