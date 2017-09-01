《新潮流 新機能》1

2017-09-01

記者林欣若／台北報導

星際探險 迷彩三角

PUMA × NATUREL

神秘的星際探險，一直是設計師們最佳靈感來源，PUMA今年秋天以超現實的太空幻想為主軸，將三角幾何圖案搭配如噴漆一般的隨興效果，打造PUMA SELECT NATUREL秋冬系列，這系列是出自華盛頓知名圖像藝術家NATUREL之手，充滿獨特張力的三角圖騰設計很有NATUREL的一貫風格，與強調街頭感的PUMA碰撞出獨特的潮流感。

PUMA x NATUREL系列的設計靈感來自外太空旅行與月球景致，利用各式大小不一的三角形、搭配如雨滴狀的圖案，融合出很有軍事風格的迷彩圖騰，色彩也是深深淺淺的大地色系，男款以黑色、棕色、軍綠色為主軸，女款加入白色和粉色增添甜美，服裝從T-shirt、緊身褲、短褲到連帽外套，透過和諧又豐富的色彩，層疊出漫步月球的風貌，搭配側背包、後背包或鴨舌帽，都是潮流單品。

NATUREL同時也選擇Clyde和Platform兩款經典鞋款重新改造，Clyde滿佈彩色三角圖騰，鞋側身的素面PUMA標誌彎刀，達到視覺平衡；Platform裸粉色的鞋身完美呼應焦糖色鞋底，整體配色的靈感來自月球沙漠。

圖片提供／PUMA