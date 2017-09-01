《新復古 新潮鞋》3

2017-09-01

記者林欣若／台北報導

東洋風 新虎威

Onitsuka Tiger在1969年推出Tiger Corsair，這雙極富日本美學的跑鞋，顛覆以往跑鞋笨重又呆版的形象，極簡流暢的外型、加上當時興起的慢跑風潮，Tiger Corsair在70年代紅極一時。

Onitsuka Tiger今年再度復刻Tiger Corsair，除了保有最初衷的原創元素，也加入最新科技，以紮實的橡膠外底和EVA中底、結合緩衝鞋底，提升復古鞋款的舒適性，麂皮和牛皮拼接，強調低調精緻感，三種配色都保留了Tiger Corsair的百搭特色。

虎爪與勾勾 從相惜到競爭

許多人覺得Tiger Corsair和Nike的Cortez是雙胞胎，事實上兩雙鞋確實有淵源。

Nike的創辦人Bill Bowerman和Phil Knight在創立Nike之前，開設了一間名為Blue Ribbon Sports的運動用品店，是第一個將Onitsuka Tiger品牌引進美國的運動用品店，後來Nike成立、自行生產運動鞋，大受歡迎的Tiger Corsair自然成了仿效對象，Tiger Corsair和Nike Cortez的差別只在於Onitsuka Tiger的虎爪紋或是Nike的Swoosh logo，歷經對簿公堂、和解，兩雙鞋各自成為兩個品牌的經典傳奇。

阿甘鞋 更美好

Nike Cortez在1972年誕生，這雙鞋是Nike創辦人Bill Bowerman「致力於為跑者提供更好裝備」理念的實踐，好穿又好看，Cortez不負眾望受到矚目，但真正讓Cortez造成旋風式的歡迎，是1994年的電影《阿甘正傳》（Forrest Gump），片中陪著男主角阿甘跑遍全美的最佳夥伴正是Cortez，「阿甘鞋」從此成了Cortez的暱稱。

1974年第一雙女款Cortez運動鞋Senorita Cortez上市、1984洛杉磯奧運會上首屆女子馬拉松比賽的金牌得主Joan Benoit Samuelson盛讚Cortez給了她自信，也支撐著她去發掘自己成為一名志向遠大的年輕運動員的全部潛力，的確，經典白色鞋身和紅色Nike Swoosh標誌的Cortez，是許多人對運動鞋的最初回憶、有著深刻的情感連結，也難怪Nike不管復刻幾次，Cortez都可以在每個年代成為話題。

今年Cortez迎來問世45周年，Nike找來新生代名模貝拉‧哈迪（Bella Hadid）重新詮釋這一款經典之作，以貝拉‧哈迪當今的走紅程度，正好為Cortez立下45周年里程碑，在一系列的廣告形象中，五官極為現代感的貝拉‧哈迪穿上高腰喇叭褲、腳下踩著Cortez，完美詮釋古今交融、歷久彌新的精神。

圖片提供／Nike、Onitsuka Tiger