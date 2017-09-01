《新復古 新潮鞋》2

2017-09-01

記者林欣若／台北報導

新復刻 新原味

誕生於1983的adidas Campus原本被定位為籃球鞋，但簡約復古的外型，意外在紐約街頭和滑板界大受歡迎，它也是許多潮流品牌指定的聯名對象。adidas Originals今年重新復刻Campus，原汁原味的保留經典設計元素，包括高質感的麂皮鞋面、鋸齒狀三條線標誌橫貫鞋身、鞋跟處標誌出品牌識別，燙金的Campus點綴鞋身側邊，成為重現經典的最佳標識。

男鞋主打復刻經典色調海軍藍及白色，並提供了夏日街頭最受歡迎的天藍、湖水綠和亮橘色；女鞋以沁涼冰沙色清爽亮相，同時保留經典的白色鞋底，更推出珍稀的粉紅橡膠大底搭配柔美灰紫及白色調，強烈對比卻低調重現經典。

圖片提供／adidas Originals