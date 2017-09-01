《新復古 新潮鞋》1

2017-09-01

記者林欣若／台北報導

紅極一時的話題潮鞋，歷經幾個世代，仍屹立不搖，這些復古巨星們為現代穿搭注入質樸懷舊的獨特風情。

冠軍鞋 新流線

以Ivan Lendl當年征戰各大世界網球球賽所穿的戰鞋為靈感，環保皮革打造的鞋身有著SUPERGA經典的燕尾標誌，鞋側運用縫線帶出流線線條，鞋舌及鞋墊分別印有SUPERGA Sport系列專屬logo和SUPERGA滿版經典logo，鞋背則以異材質麂皮拼接呈現，並印上網球傳奇球星Ivan Lendl的冠軍簽名，不論是深藍、亮紅或是象牙白，都有一股質樸的懷舊風情，Ivan Lendl表示：「這次的鞋款從鞋形到鞋身細節上的設計都非常厲害！我非常期待這次聯名鞋款的推出，也非常興奮及開心有機會參與這次與SUPERGA的合作。」

80傳奇 Ivan Lendl

被封為「冷面殺手」的Ivan Lendl在80年代的網壇叱吒風雲，他是網球史上唯一在單項大滿貫賽事連續8年男子單打決賽者、網球生涯中共奪得94項ATP（Association of Tennis Professional，國際職業網球聯合會）認可賽事男單冠軍，包括8個大滿貫賽事和5個年終賽，義大利國民鞋SUPERGA推出SUPERGA Sport Lendl聯名系列，讓一代傳奇 球星的戰鞋重出江湖。

圖片提供／SUPERGA