《17秋冬最新高級珠寶6:Anna Hu名媛盛宴》

記者王瀅娟／台北報導
Anna Hu今年慶祝品牌創立10週年，受佳士得拍賣會邀請合作高訂珠寶全球巡迴展覽，於巴黎秋冬高級訂製服週期間來到巴黎展出，並舉行盛大晚宴。世界知名的羅斯柴爾德（Rothschild）家族成員James Rothschild與名媛老婆Nicky Hilton、德國公主Elisabeth von Thurn und Taxis、卡達公主HRH Sheikh Kaltham al Thani等均是座上嘉賓，在淡粉色玫瑰與白色繡球花的包圍下，感受Anna Hu古典、浪漫、唯美、夢幻的品牌精神。
Anna Hu是唯一一位受到佳士得邀請合作專場個展的當代珠寶藝術家，展出作品由佳士得資深珠寶總監David Warren親自挑選出部分作品，再加上Anna Hu新創作的雅典娜海之頌胸針、大地蝴蝶戒指、大地蜻蜓胸針等，展現Anna Hu以自然、藝術與音樂為靈感的創作。
圖片提供／Anna Hu
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Anna Hu伊甸花園耳環，以鈦金屬鑲嵌粉色剛玉、鉻碧璽、尖晶石、翠榴石、沙弗萊石等，下綴水滴形切割鑽石，創造出奇幻的花園意象。
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Anna Hu大地蜻蜓胸針，以5顆共重17.13克拉澳洲黑蛋白石化作蜻蜓的軀幹與翅膀，錳鋁榴石為尾，搭配鑽石、帕拉依巴碧璽與黃鑽，耗時8個月製作出輕盈飛翔的姿態。
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Anna Hu大地蝴蝶戒指，以5顆黑蛋白石搭配鑽石、翠榴石、帕拉依巴碧璽等，描繪Anna Hu神遊宇宙時看見地球的光彩。運用鈦金屬與最新法國工藝技術製作，翅膀可擺動，更顯栩栩如生。
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Anna Hu雅典娜海之頌胸針，鑲嵌1顆重達102.15克拉丹泉石，搭配鑲嵌彩色剛玉、碧璽等，展現出海洋旺盛的生命力，還隱藏了品牌標誌的蝴蝶在其中。
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「Creations and Creatures」藝術展開幕晚宴布置，賓客口布上有姓名縮寫與蝴蝶刺繡，展現出上流社會晚宴的奢華與細緻。
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Anna Hu（左）因珠寶結交不少名流好友，6月應邀赴倫敦參加由羅斯柴爾德男爵Jacob Rothschild（中）與余晚晚（右）共同舉辦的「Creations and Creatures」藝術展開幕晚宴。
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名媛Nicky Hilton（左）相當欣賞Anna Hu（右），特別自倫敦前來巴黎參加品牌10週年晚宴。
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Anna Hu於巴黎Ritz飯店展出與佳士得拍賣會合作的專場展覽。
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Anna Hu於巴黎Ritz飯店舉辦10週年紀念晚宴，以淡粉色玫瑰與白色繡球花裝飾的餐桌洋溢浪漫氣息。