《17秋冬最新高級珠寶6:Anna Hu名媛盛宴》

2017-09-01

記者王瀅娟／台北報導

Anna Hu今年慶祝品牌創立10週年，受佳士得拍賣會邀請合作高訂珠寶全球巡迴展覽，於巴黎秋冬高級訂製服週期間來到巴黎展出，並舉行盛大晚宴。世界知名的羅斯柴爾德（Rothschild）家族成員James Rothschild與名媛老婆Nicky Hilton、德國公主Elisabeth von Thurn und Taxis、卡達公主HRH Sheikh Kaltham al Thani等均是座上嘉賓，在淡粉色玫瑰與白色繡球花的包圍下，感受Anna Hu古典、浪漫、唯美、夢幻的品牌精神。

Anna Hu是唯一一位受到佳士得邀請合作專場個展的當代珠寶藝術家，展出作品由佳士得資深珠寶總監David Warren親自挑選出部分作品，再加上Anna Hu新創作的雅典娜海之頌胸針、大地蝴蝶戒指、大地蜻蜓胸針等，展現Anna Hu以自然、藝術與音樂為靈感的創作。

圖片提供／Anna Hu