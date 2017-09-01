《17秋冬最新高級珠寶5:Chaumet法式遊樂場》

2017-09-01

記者王瀅娟／台北報導

大文豪海明威在其記錄1920年代旅居巴黎生活的回憶錄中提到：「巴黎是一場流動的饗宴。（Paris est une fête）」Chaumet向這位名人顧客挪借，將新系列取名為「Chaumet est une fête」，Chaumet，也推出了一場流動的饗宴。

訂婚派對與婚禮、皇家宴會、舞會、著名的典禮、歌劇晚會、貴族時尚之夜、劇場開幕之夜、咆哮的二零年代的舞廳……這些五光十色的盛宴與在其中狂歡的人們，構成了流動的饗宴，而音樂則是帶動饗宴不可或缺的元素。

而發表派對則辦成一場一夜限定的嘉年華，賓客們來到巴黎街頭藝術博物館，卻宛如進入一座大型的遊樂園，有旋轉木馬、射擊遊戲、手動賽馬遊戲等，最後在魔術師的彈指間，佩戴著珠寶的模特兒從多面鏡後走出，令人分不清是真實或幻影，充分體驗珠寶帶來的魔幻魅力。

歌劇院

Chaumet精選了四個世界級的歌劇院：英國的格林德布恩歌劇院（Glyndebourne）、米蘭史卡拉劇院（La Scala）、紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）與維也納國家歌劇院（Wiener Staatsoper），作為此系列讚頌的對象，每個子系列的命名都源自詠嘆調、狂想曲等曲調類型。

圖片提供／Chaumet