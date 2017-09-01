《17秋冬最新高級珠寶5:Chaumet法式遊樂場》

記者王瀅娟／台北報導
大文豪海明威在其記錄1920年代旅居巴黎生活的回憶錄中提到：「巴黎是一場流動的饗宴。（Paris est une fête）」Chaumet向這位名人顧客挪借，將新系列取名為「Chaumet est une fête」，Chaumet，也推出了一場流動的饗宴。
訂婚派對與婚禮、皇家宴會、舞會、著名的典禮、歌劇晚會、貴族時尚之夜、劇場開幕之夜、咆哮的二零年代的舞廳……這些五光十色的盛宴與在其中狂歡的人們，構成了流動的饗宴，而音樂則是帶動饗宴不可或缺的元素。
而發表派對則辦成一場一夜限定的嘉年華，賓客們來到巴黎街頭藝術博物館，卻宛如進入一座大型的遊樂園，有旋轉木馬、射擊遊戲、手動賽馬遊戲等，最後在魔術師的彈指間，佩戴著珠寶的模特兒從多面鏡後走出，令人分不清是真實或幻影，充分體驗珠寶帶來的魔幻魅力。
歌劇院
Chaumet精選了四個世界級的歌劇院：英國的格林德布恩歌劇院（Glyndebourne）、米蘭史卡拉劇院（La Scala）、紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）與維也納國家歌劇院（Wiener Staatsoper），作為此系列讚頌的對象，每個子系列的命名都源自詠嘆調、狂想曲等曲調類型。
圖片提供／Chaumet
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列Pastorale Anglaise項鍊，主石為28.98克拉哥倫比亞穆索礦區祖母綠，多色剛玉搭配鑲嵌出蘇格蘭格紋，加上如果實般的祖母綠與綠葉，令人聯想到英國格林德布恩音樂節。
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法國女星Clemence Poesy為Chaumet est une fête頂級珠寶系列發表派對嘉賓。
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列Pastorale Anglaise胸針，靈感源自品牌美好年代蝴蝶結胸針。
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列Valses d’Hiver鑽戒，鑲嵌2.02克拉D-IF梨型鑽，搭配鑽石與天然珍珠。
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列Valses d’Hiver冠冕，令人想到美好年代。
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列Rhapsodie Transatlantique項鍊，鑲嵌29.77克拉摩根石、23.38克拉金綠玉、12.87克拉帝王拓帕石、12.21克拉粉紅碧璽與10.67克拉丹泉石，搭配多顆鎂鋁榴石與鑽石，造型如節慶的花束。
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模特兒佩戴Chaumet est une fête頂級珠寶系列Rhapsodie Transatlantique套組，以反傳統的彩色寶石配置表現紐約大都會歌劇院的多元與大膽。
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列Aria Passionata 戒指，主石為6.02克拉鴿血紅寶石，長梯形切割紅寶石鑲嵌的花瓣稜角分明，營造出戲劇張力。
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模特兒佩戴Chaumet est une fête頂級珠寶系列Aria Passionata套組，以義大利史卡拉歌劇院的紅色天鵝絨布幔與金色裝飾為靈感。
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穿梭Chaumet est une fête頂級珠寶系列發表派對的魔術師，表演一個又一個魔法。
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列發表派對令人看不清的多面鏡鏡廳充滿神秘感。
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列發表派對多面鏡折射的鏡廳多重映照出上方舞會插圖。
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列發表派對上令人食指大動的精美小點。
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列發表派對有許多供賓客玩樂的遊戲。
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Chaumet est une fête頂級珠寶系列發表派對宛如大型遊樂場。