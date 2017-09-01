《17秋冬最新高級珠寶4:Bvlgari義式慶典》

2017-09-01

記者王瀅娟／台北報導

威尼斯面具嘉年華、西恩納賽馬節、威尼斯賽船會……義大利各地一年四季都有大大小小的慶典，無論在貴族的宮殿或城市鄉鎮的街道與廣場，都可感受到參與慶典的義大利人高昂的精神與快樂的情緒，形塑義大利人生活的藝術，也成為Bvlgari Festa系列的靈感來源。

Bvlgari珠寶創作與寶石採購總監Lucia Silvestri說：「Festa系列主要的靈感來源就是歡樂，義式的生活藝術的重點就在於分享快樂。針對這點我深有體會，不論你人在羅馬、威尼斯、托斯卡尼，或是普利亞，義大利的每個角落你都能感受到這份喜悅。義大利人的生活離不開慶典，而這個主題正與Bvlgari息息相關，因為我們設計珠寶的最終目標就是要讓佩戴者感受到歡樂與幸福。佩戴Bvlgari珠寶女性的特質正是對於自己的生活擁有絕佳的掌控力，她是自己的主人，懂得拋開外界的期待與目光，恣意掌握自身命運的走向。」

名女人

三大主題：名女人、知名慶典城鎮與歡樂象徵，構成了此系列；而繽紛的彩色寶石，則帶來了慶典的歡愉氣氛，感染每個佩戴珠寶的人。

舞會是貴族生活中非常重要的一部分，而羅馬的公主們則是其中的要角。科隆納王妃、貝佳斯王妃、瑪格莉特女王，這些公主們不但美麗，而且敢愛敢恨，盡情活出自我，正是Bvlgari崇尚的女人特質。她們鍾愛的珠寶、舉行舞會的宮殿等，都是設計靈感來源。

歡樂

有時，珠寶就能帶來非常單純的愉悅，就像小時候吃到冰淇淋、不開心時吃到甜點、生日時吃蛋糕般開心。

慶典城鎮

Bvlgari所在地羅馬、西恩納賽馬節，都是設計讚頌的對象。在卡拉布里亞、普利亞與西西里都會舉辦的塔朗泰拉舞Tarantella之夜，原是為了治療被狼蛛Tarantula咬傷的病人，要一直跳舞跳到筋疲力盡以求治癒，但逐漸發展成義大利南部非常受歡迎的舞蹈，這麼不幸的事情居然也能變成在婚禮與私人聚會上帶來歡樂的活動，你說義大利人是不是天生就很熱情樂觀呢？

圖片提供／Bvlgari