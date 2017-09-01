《17秋冬最新高級珠寶4:Bvlgari義式慶典》

記者王瀅娟／台北報導
威尼斯面具嘉年華、西恩納賽馬節、威尼斯賽船會……義大利各地一年四季都有大大小小的慶典，無論在貴族的宮殿或城市鄉鎮的街道與廣場，都可感受到參與慶典的義大利人高昂的精神與快樂的情緒，形塑義大利人生活的藝術，也成為Bvlgari Festa系列的靈感來源。
Bvlgari珠寶創作與寶石採購總監Lucia Silvestri說：「Festa系列主要的靈感來源就是歡樂，義式的生活藝術的重點就在於分享快樂。針對這點我深有體會，不論你人在羅馬、威尼斯、托斯卡尼，或是普利亞，義大利的每個角落你都能感受到這份喜悅。義大利人的生活離不開慶典，而這個主題正與Bvlgari息息相關，因為我們設計珠寶的最終目標就是要讓佩戴者感受到歡樂與幸福。佩戴Bvlgari珠寶女性的特質正是對於自己的生活擁有絕佳的掌控力，她是自己的主人，懂得拋開外界的期待與目光，恣意掌握自身命運的走向。」
名女人
三大主題：名女人、知名慶典城鎮與歡樂象徵，構成了此系列；而繽紛的彩色寶石，則帶來了慶典的歡愉氣氛，感染每個佩戴珠寶的人。
舞會是貴族生活中非常重要的一部分，而羅馬的公主們則是其中的要角。科隆納王妃、貝佳斯王妃、瑪格莉特女王，這些公主們不但美麗，而且敢愛敢恨，盡情活出自我，正是Bvlgari崇尚的女人特質。她們鍾愛的珠寶、舉行舞會的宮殿等，都是設計靈感來源。
歡樂
有時，珠寶就能帶來非常單純的愉悅，就像小時候吃到冰淇淋、不開心時吃到甜點、生日時吃蛋糕般開心。
慶典城鎮
Bvlgari所在地羅馬、西恩納賽馬節，都是設計讚頌的對象。在卡拉布里亞、普利亞與西西里都會舉辦的塔朗泰拉舞Tarantella之夜，原是為了治療被狼蛛Tarantula咬傷的病人，要一直跳舞跳到筋疲力盡以求治癒，但逐漸發展成義大利南部非常受歡迎的舞蹈，這麼不幸的事情居然也能變成在婚禮與私人聚會上帶來歡樂的活動，你說義大利人是不是天生就很熱情樂觀呢？
圖片提供／Bvlgari
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列靈感源自義大利生活藝術中無所不在的歡樂。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Tarantella鑽石項鍊，以蜘蛛網為造型。 Bvlgari Festa頂級珠寶系列Tarantella鑽石項鍊，以蜘蛛網為造型。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Palio di Siena項鍊，靈感源自義大利中部托斯卡尼的西恩納小鎮舉辦的賽馬會（Palio），17個色彩組合代表參賽的17個堂區。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Coure di Roma項鍊，鑲嵌1顆12.10克拉莫三比克紅寶石，代表熱情，也呼應羅馬市徽的顏色。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Diamond Storm戒指，以15.05克拉D色全美Type IIa祖母綠型主鑽對比四周倒鑲的小鑽，突顯義大利公主們的反叛靈魂。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Royal Ballroom戒指，靈感源自瑪格麗特女王晚年居住的皮德蒙特宮六角形宴會廳。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Fiocco Reale項鍊，靈感源自瑪格莉特女王，蝴蝶結是她出身的Savoy家族象徵符號。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Il Magnifico項鍊，靈感源自貝佳斯王妃，亦為拿破崙最小的妹妹寶琳娜，結婚時佩戴的藍寶石冠冕，鑲嵌重達180.98克拉緬甸藍寶石，圓錐形切割令寶石散發柔和色彩。
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Bvlgari品牌代言人舒淇出席Festa頂級珠寶系列發表晚宴。
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Bvlgari 品牌代言人Bella Hadid現身Festa頂級珠寶系列發表晚宴。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Lecca Lecca彩寶鑽石胸針，棒棒糖造型令人忍不住嘴角上揚。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Choo Choo彩寶玫瑰金手環，嘟嘟火車令人想起兒時慶典的歡樂。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Torta al Cioccolato戒指，玫瑰金與黑玉髓鑲嵌的巧克力蛋糕點綴紅珊瑚與藍寶石，甜美非凡。
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Bvlgari Festa頂級珠寶系列Palloncini頂級彩寶項鍊，以尚比亞祖母綠、海水藍寶、紫水晶、紅碧璽「氣球」，帶來慶典的歡愉感。
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名模Lily Aldridge出席Bvlgari Festa頂級珠寶發表晚宴，享受美食美酒是義大利生活藝術中不可或缺的一環。
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Bvlgari色彩繽紛的彩色寶石珠寶本身就是一場盛宴。
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義大利歡樂滿載的生活藝術，精采的歌舞不可少。
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模特兒穿著日裝搭配Bvlgari Festa頂級珠寶系列，展現Bvlgari女生不隨流俗的自信態度。
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Bvlgari Festa系列發表晚宴現場的旋轉木馬帶來慶典歡樂氣息。