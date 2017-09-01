記者王瀅娟／台北報導
串珠的更多組合
細數至今仍引領風騷的名女人們：賈桂琳．歐納西斯、瑪麗蓮．夢露、奧黛莉．赫本、伊莉莎白．泰勒，都有一條串珠項鍊與之相隨，造就串珠項鍊的經典印象。「The Pearl Necklace Book by Assouline」一書作者Vivienne Becker認為，串珠項鍊一直以來都是皇室與權力的代表，直到影集「慾望城市」的凱莉配戴，才真正將串珠項鍊帶入時尚界。品牌近年來也開始探索串珠的可能性，一方面加入更多元素，如鑽石、貴金屬等，另一方面則將串珠應用製作更多不同形式的珠寶，豐富串珠的面貌。Tasaki合作的英國珠寶設計師Melanie Georgacopoulos更是把真珠依不同等分切開，除了露出真珠不為人知的內層，更讓人有看見月亮陰晴圓缺之感。
圖片提供／Tasaki、Boucheron、Chanel、Chaumet
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M/G Tasaki Chained黑真珠項鍊，將黑真珠搭配黑色鍍銠金屬鍊，可層疊佩戴，或拉成長鍊佩戴，353,000元。
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M/G Tasaki Sliced串珠長鍊，可看見不為人知真珠內層，可繞成3圈佩戴，250,000元。
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M/G Tasaki首席設計師Melanie Georgacopoulos今年訪台時把2條她設計的Triple Arlequin串珠項鍊首尾相接成長鍊佩戴，由小至大的排列加上金屬包珠點綴，讓串珠更活潑。
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Boucheron Perles Australes手環，以細緻的天然真珠串出如高級訂製服般的流蘇感。
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Chanel Endless Knot頂級珠寶手環，以串珠與鑽石組合出無限延伸的視覺。
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Chaumet Lumieres Celestes頂級珠寶項鍊，主石為一顆7.3克拉枕型黃鑽，搭配黃金珠與金色淡水珠，呈現光的奢華美感。
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M/G Tasaki Asteroid串珠手飾，564,000元。
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M/G Tasaki Chained真珠項鍊，與金屬鍊形成絕美的交錯層次，既優雅也搖滾，571,000元。