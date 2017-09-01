2017-09-01

記者王瀅娟／台北報導

串珠的更多組合

細數至今仍引領風騷的名女人們：賈桂琳．歐納西斯、瑪麗蓮．夢露、奧黛莉．赫本、伊莉莎白．泰勒，都有一條串珠項鍊與之相隨，造就串珠項鍊的經典印象。「The Pearl Necklace Book by Assouline」一書作者Vivienne Becker認為，串珠項鍊一直以來都是皇室與權力的代表，直到影集「慾望城市」的凱莉配戴，才真正將串珠項鍊帶入時尚界。品牌近年來也開始探索串珠的可能性，一方面加入更多元素，如鑽石、貴金屬等，另一方面則將串珠應用製作更多不同形式的珠寶，豐富串珠的面貌。Tasaki合作的英國珠寶設計師Melanie Georgacopoulos更是把真珠依不同等分切開，除了露出真珠不為人知的內層，更讓人有看見月亮陰晴圓缺之感。

圖片提供／Tasaki、Boucheron、Chanel、Chaumet