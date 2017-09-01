2017-09-01

記者王瀅娟／台北報導

穿戴化更立體

打洞、穿過絲繩後配戴，是真珠最為原始、也是至今最受人喜愛的佩戴方式。然而，你有想過，串珠項鍊除了珠鍊長短、真珠尺寸與種類、一串、二串或多串等變化外，還有變成3D立體的可能性？

領片

MIKIMOTO在銀座本店重新開幕的珠寶展上，一條宛如襯衫領片般外翻的串珠頸鍊，以純粹的串珠技法，而非透過金屬支架的支撐，讓串珠項鍊呈現3D立體效果，吸引在場所有人士的目光。設計師松原澄子解釋，為了讓領片能夠自然地翻下，這條頸鍊上的真珠是由多種尺寸的Akoya日本珠編織而成，幸好MIKIMOTO有非常有經驗的工匠，以及數量龐大的高品質真珠，才能挑出色澤、皮光一致的真珠，而尺寸更是關鍵，如果所在位置的尺寸不對，就有可能造成無法翻領或表面凹凸不平整，導致無法呈現出如布料般自然外翻的效果。

漸層串珠

除了真珠領片，松原澄子為開幕所設計的另外兩件作品，也都是串珠項鍊。南洋珠串鍊精心挑選多種色調的黃金珠，由右至左漸淡過渡轉白的排列方式，呈現陽光照耀在海面上，延伸至地平線盡頭的景色；Akoya日本珠串出的身體珠寶（Body Jewelry）靈感源自觀音，以串珠表現觀音衣服的線條，中央鑲嵌一顆25.61克拉的藍寶石為中心點，突顯配戴者高貴端莊的氣質。

這三件珠寶形式不同，然而都以串珠為本。在MIKIMOTO任職30年的松原澄子表示，因為成天與真珠為伍，越來越能領略真珠的美，她認為串珠是最能表現真珠之美的形式，因而她的作品一直在追求可以做出更多不同串珠的形式。目前正在挑戰的是用串珠表現荷葉邊，傷腦筋於是要做出量感，或是做出線條？革命尚未成功，但令人十分期待。

部分圖片提供／MIKIMOTO